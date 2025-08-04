На Западе прогнозируют неожиданный конец Путина: как рухнет режим в России

Бывший высокопоставленный чиновник Центрального разведывательного управления США Ральф Гофф спрогнозировал возможный конец правления Владимира Путина. По мнению эксперта с 35-летним опытом работы в ЦРУ, состояние здоровья российского диктатора, внутренние напряжения в элитах и последствия войны против Украины могут стать решающими факторами для конца Путина.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Бывший руководитель операции ЦРУ в Европе и Евразии Ральф Гофф в интервью The Sun заявил, что Путин, озабоченный собственным здоровьем и живущий в постоянном страхе заболеть. В частности, российский лидер боялся коронавируса, а многочисленные слухи о раке или болезни Паркинсона могут иметь под собой реальные основания.

"Путин — это человек, который боится Covid, боится заболеть. Его здоровье и благополучие — его главная забота", — сказал Гофф.

Экс-агент ЦРУ предполагает, что помимо здоровья, другой главной опасностью для Путина может стать внутренний переворот, вызванный ближайшим окружением российского диктатора. По словам Гоффа, политическая система России напоминает структуру мафиозного клана, где лояльность олигархов имеет ключевое значение.

"Это сродни организованной преступности итальянской мафии в Соединенных Штатах – если руководителя считали недобросовестным в бизнесе, то они собирались вместе и его ликвидировали. Поэтому Путин должен быть внимательным. Он должен следить за экономикой. Он должен следить за лояльностью олигархов", — считает Гофф.

По словам Гоффа, Путину удается сохранять поддержку части российских элит, однако последствия войны в Украине, экономическая изоляция и репутационные потери могут изменить баланс сил.

Гофф провел параллели со свержением сирийского диктатора Башара Асада, который "внезапно упал" в 2024 году без явных предупреждений. Сценарий, когда угроза приходит неожиданно изнутри страны, Гофф считает наиболее вероятным для конца Путина.

"Путина может постигнуть та же участь, что и внезапно упавший без предупреждения Башара Асада. Я думаю, что это один из наиболее вероятных результатов для Путина – угроза, которую он даже не видит, появляется ниоткуда, и его нет", — добавил Гофф.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп дал Путину последний шанс, чтобы закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что российский политолог Валерий Соловей распространяет теорию заговора о смерти Путина.