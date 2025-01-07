Кремлевский диктатор Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что в 2025 году "все будет хорошо". Это заявление выглядит как попытка успокоить граждан, обеспокоенных стремительным ростом цен и дефицитом продуктов. Однако, как отметил в комментарии 24 канала, полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон ситуация для кремлевского диктатора выглядит отнюдь не оптимистичной. По его мнению, Путина ждут непростые времена.

Владимир Путин

Эксперт убежден, что Путин осознает, что Россия терпит поражение. В частности, Кремль может оказаться в крайне невыгодном положении, если не удастся быстро проделать политическую и дипломатическую работу, чтобы сохранить доверие россиян. Поэтому в речах диктатора появляется все больше странных заявлений.

"Когда наступит 20 января, Трамп возьмет под контроль США и фактически снова станет мировым полицейским, Путин будет находиться в очень сложном положении. Путина ждут тяжелые и непредсказуемые времена. Он знает, что российские диктаторы-неудачники редко живут очень долго после свержения", — заметил де Бреттон-Гордон.

При этом известно, что журналисты The New York Times назвали новогоднюю речь Путина оптимистичной, но размытой. В своем заявлении диктатор отметил, что Россия "двигается вперед" и пообещал, что "все будет хорошо". Однако он обошел темы войны и инфляции. По мнению аналитиков, будущее России чрезвычайно неопределенно, и Путину просто нечего было сказать по этому поводу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что администрация президента США Джо Байдена не ставила перед собой задачу отстранить от власти российского диктатора Владимира Путина. В то же время такая инициатива может появиться у команды Дональда Трампа.



