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На Западе Путина назвали неудачником, которого ждут тяжелые времена

Путин на самом деле неудачник, понимающий, что диктаторы после свержения долго не живут

7 января 2025, 19:13
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин в новогоднем обращении заявил, что в 2025 году "все будет хорошо". Это заявление выглядит как попытка успокоить граждан, обеспокоенных стремительным ростом цен и дефицитом продуктов. Однако, как отметил в комментарии 24 канала, полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон ситуация для кремлевского диктатора выглядит отнюдь не оптимистичной. По его мнению, Путина ждут непростые времена.

На Западе Путина назвали неудачником, которого ждут тяжелые времена

Владимир Путин

Эксперт убежден, что Путин осознает, что Россия терпит поражение. В частности, Кремль может оказаться в крайне невыгодном положении, если не удастся быстро проделать политическую и дипломатическую работу, чтобы сохранить доверие россиян. Поэтому в речах диктатора появляется все больше странных заявлений.

"Когда наступит 20 января, Трамп возьмет под контроль США и фактически снова станет мировым полицейским, Путин будет находиться в очень сложном положении. Путина ждут тяжелые и непредсказуемые времена. Он знает, что российские диктаторы-неудачники редко живут очень долго после свержения", — заметил де Бреттон-Гордон.

При этом известно, что журналисты The New York Times назвали новогоднюю речь Путина оптимистичной, но размытой. В своем заявлении диктатор отметил, что Россия "двигается вперед" и пообещал, что "все будет хорошо". Однако он обошел темы войны и инфляции. По мнению аналитиков, будущее России чрезвычайно неопределенно, и Путину просто нечего было сказать по этому поводу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что администрация президента США Джо Байдена не ставила перед собой задачу отстранить от власти российского диктатора Владимира Путина. В то же время такая инициатива может появиться у команды Дональда Трампа.




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Источник: https://24tv.ua/shho-chekaye-putina-2025-rotsi-dumka-polkovnika-britaniyi_n2723520
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