Предложение Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной является очередной попыткой избежать обязательств о 30-дневном прекращении огня. Как отмечает Sky News, подготовка к этому объявлению была необычной, а само заявление выглядело так, будто было спешно слеплено "в коридоре".

Владимир Путин

Несмотря на то, что Кремль представил это как важное заявление Путина, фактически оно повторяет предыдущие тезисы Москвы только с уточнением даты. Путин предложил провести 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной для обсуждения длительного перемирия. Однако, как пишет Sky News, Турция, похоже, об этом на тот момент не знала , ведь Путин лишь анонсировал телефонный разговор с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на следующий день.

На фоне поддержки Соединенными Штатами европейского ультиматума по прекращению огня или введению санкций, России необходимо было предложить что-то новое. Однако эта инициатива больше походила на поспешную импровизацию, отмечает Sky News.

Подготовка к объявлению также была хаотичной: сначала анонсировали пресс-конференцию с возможностью задать вопрос, но после заявления "коалиции решительных" из Украины формат изменился. Из запланированного подведения итогов двусторонних встреч Путина с иностранными лидерами, посетившими празднование 9 мая, событие превратилось в ночное обращение без возможности задавать вопросы.

Когда Путин появился около двух часов ночи, ограничились лишь заявлением, без ответов на вопросы журналистов. Это вызвало удивление: зачем было приглашать прессу, если комментариев не предполагалось .

В то же время, когда корреспондент Sky News смог задать пресс-секретарю Путина вопрос о том, не эта инициатива является очередной тактикой затягивания времени со стороны России, в ответ прозвучало заверение, что это "очень серьезный подход".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин предложил Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.



