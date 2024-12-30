На Западе рассказали, как России удается без мобилизации находить добровольцев на войну

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Ткачик Олеся
В начале полномасштабного вторжения Россия понесла значительные потери среди опытных военнослужащих. Чтобы компенсировать нехватку кадров, Кремль отправил на фронт десятки тысяч заключенных. Теперь набор в армию стал еще более масштабным, сообщает The New York Times.
Оккупанты
Издание отмечает, что российская армия активно вербует бывших заключённых. По новым законам с таких лиц снимают обвинения, если они записываются добровольцами. Кроме этого, РФ привлекает людей с огромными долгами, нелегальных иммигрантов, а также коррумпированных чиновников, обещающих прощение их "грехов" при условии службы в армии.
Журналисты приводят пример: в Санкт-Петербурге арестованы двое мужчин, обвиняемых в контрабанде 200 килограммов кокаина из Перу стоимостью около 30 миллионов долларов. После подписания контрактов на службу в штурмовой роте обвинения против них были сняты.
Кремль, как отмечает The New York Times, стремится избежать всеобщей мобилизации, чтобы предотвратить возможные беспорядки в стране. Власти же стимулируют вербовку через новые законы, которые вступили в силу 1 декабря. Они предполагают прощение долгов до 10 миллионов рублей (приблизительно 100 тысяч долларов) и снятие обвинений с добровольцев.
Ольга Романова, глава неправительственной организации "Россия за решеткой", отмечает, что эти решения разрушают связь между преступлением и наказанием. По ее мнению, это может привести к серьезным долгосрочным последствиям для преступности в России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что окружение Путина понятно, что он готов вести войну в Украине бесконечно.
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