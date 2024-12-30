В начале полномасштабного вторжения Россия понесла значительные потери среди опытных военнослужащих. Чтобы компенсировать нехватку кадров, Кремль отправил на фронт десятки тысяч заключенных. Теперь набор в армию стал еще более масштабным, сообщает The New York Times.

Оккупанты

Издание отмечает, что российская армия активно вербует бывших заключённых. По новым законам с таких лиц снимают обвинения, если они записываются добровольцами. Кроме этого, РФ привлекает людей с огромными долгами, нелегальных иммигрантов, а также коррумпированных чиновников, обещающих прощение их "грехов" при условии службы в армии.

Журналисты приводят пример: в Санкт-Петербурге арестованы двое мужчин, обвиняемых в контрабанде 200 килограммов кокаина из Перу стоимостью около 30 миллионов долларов. После подписания контрактов на службу в штурмовой роте обвинения против них были сняты.

"Эти люди могут совершить убийство, ограбление или любое другое преступление, а затем отправиться на фронт", — объяснил российский военный аналитик Руслан Левиев. Он подчеркнул, что РФ отчаянно ищет пополнение своих сил, ведь потери на фронте остаются значительными.

Кремль, как отмечает The New York Times, стремится избежать всеобщей мобилизации, чтобы предотвратить возможные беспорядки в стране. Власти же стимулируют вербовку через новые законы, которые вступили в силу 1 декабря. Они предполагают прощение долгов до 10 миллионов рублей (приблизительно 100 тысяч долларов) и снятие обвинений с добровольцев.

Ольга Романова, глава неправительственной организации "Россия за решеткой", отмечает, что эти решения разрушают связь между преступлением и наказанием. По ее мнению, это может привести к серьезным долгосрочным последствиям для преступности в России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что окружение Путина понятно, что он готов вести войну в Украине бесконечно.



