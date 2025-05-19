На Западе шокировали информацией о проигрыше РФ и безысходности Путина

Россия медленно, но неотвратимо терпит поражение в войне, хотя кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает искусно создавать иллюзию победы.

Владимир Путин

С момента прихода к власти в 2000 году Путин пытался утвердить свой имидж "решительного победителя", подтверждавших события чеченской войны, российско-грузинского конфликта 2008 года, аннексии Крыма в 2014 году, военных действий на Донбассе и полномасштабного вторжения в Украине, Foreign Policy.

По информации издания, Путин уходит от ответственности за международные провалы, всегда демонстрируя себя победителем. Даже в контексте войны с Украиной Кремль пытается создать победные картинки, как это было во время празднований 9 мая. Однако Украина – это не Сирия и не Грузия, и здесь России сложнее сохранить видимость успеха.

Российская армия несет значительные потери, а наступательная активность фактически остановилась. На сегодняшний день количество погибших или раненых российских солдат с начала войны достигло примерно 790 тысяч человек (из них более 100 тысяч — только в этом году), а еще 48 тысяч считаются пропавшими без вести. Если этот темп сохранится, до конца 2025 года Россия может потерять миллион военных, не достигнув стратегического успеха по сравнению с 2022 годом.

Еще одной проблемой для Кремля остается несокрушимость Украины. Неудача России сломать Украину в 2022 году привела к изменению тактики — удары по гражданским объектам с целью принудить к капитуляции. Но этот шаг имел обратный эффект — только укрепил сопротивление украинцев. Несмотря на меньшие ресурсы и экономические трудности Украина демонстрирует высокую мотивацию и инновационность, в частности в использовании дронов.

Издание отмечает, что нежелание Путина признавать поражение приводит к экономическим потерям. Замедление экономического роста с 5% до нуля, рост инфляции до 10% и падение цен на энергоресурсы из-за международных санкций угрожают бюджету страны. Россия, экономика которой в значительной степени зависит от экспорта нефти и газа, оказывается на грани кризиса.

Хотя россияне пока не сталкиваются с массовым голодом, вопрос о смысле войны в условиях экономического спада становится все более актуальным. По мнению экспертов, самая опасная ситуация для лидера – проигранная война, которую он сам начал.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о программах максимум и минимум Путина в Украине.



