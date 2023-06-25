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Начало конца для Путина: российский политик заявил о больших проблемах для президента РФ

Российский экспремьер Михаил Касьянов прокомментировал ситуацию с бунтом Пригожина и указал, какие последствия будет иметь для Путина.

сегодня, 15:30
Автор:
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Slava Kot
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Бывший российский премьер-министр Михаил Касьянов, занимавший пост президентства Путина с 2000 по 2004 год прокомментировал ситуацию с бунтом Евгения Пригожина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание BBC.

Начало конца для Путина: российский политик заявил о больших проблемах для президента РФ

Российский политик Михаил Касьянов. Фото из открытых источников

Касьянов принял участие в программе BBC Broadcasting House. Ведущий британского телеканала спросил его о будущем Пригожина.


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"Я думаю, что сначала он уедет в Беларусь, а потом из Беларуси в Африку и будет где-нибудь в джунглях или что-то подобное", — заявил Михаил Касьянов.

Тем не менее, Касьянов утверждает, что Путин не простит Пригожину его попытку мятежа против руководства России. Кроме того, лидер ПИК "Вагнер" разрушил стабильность Путина перед его внешней и внутренней аудиторией. Михаил Касьянов заключил, что жизнь Пригожина сейчас находится под "большим вопросом".

Вместе с тем, бывший российский премьер-министр считает, что Россия начала свой путь к падению режима Путина.

"Это начало конца... у него сейчас очень большие проблемы", — сказал Касьянов о Путине.

После своего увольнения в 2004 году Касьянов на год занялся аналитической деятельностью, а в начале 2005 года вернулся к политике и начал критиковать действующую власть, указав что, по его мнению, "страна идет в неправильном направлении" — к "реставрации советского строя с элементами госкапитала".

Михаил Касьянов не одобряет внешнюю политику России по отношению к Украине. Россиянин в 2014 году подписал заявление с требованием вывести российские войска из Украины, а также поддерживает санкции Запада против российских чиновников и чиновников.

Ранее портал "Комментарии" писал о генерале США, который считает, что Путин потерпел "смертельный удар".

Также "Комментарии" писали, какое влияние будет иметь бунт Пригожина на Россию и Путина.



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Источник: https://www.bbc.com/news/live/world-europe-66006142
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