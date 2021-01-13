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Нацистская форма и свастика: в России разгорелся скандал из-за циркового выступления (ФОТО, ВИДЕО)

Животных в нацистской форме использовали во время детского утренника

сегодня, 13:41
Автор:

Вечканова Елена








В России разгорелся скандал из-за цирка. Работники госцирка Удмуртии вывели на сцену животных в нацистской форме. О происшествии сообщает ряд российских СМИ и Telegram-каналов.

Нацистская форма и свастика: в России разгорелся скандал из-за циркового выступления (ФОТО, ВИДЕО)

В Ижевском цирке животных одели в нацистскую форму. Фото: Госцирк Удмуртии

Самое интересное в том, что заказчиком нашумевшего выступления стала РПЦ — Ижевская и Удмуртская епархия. Русское духовенство считает, что ничего из ряда вон выходящего не произошло. По мнению представителей церкви, выступление стало символом победы над фашизмом.

Интересно, что нацистские форма и свастика использовались исключительно как одежда для животных. Дрессировщики же были облачены в наряды, напоминающие форму красногвардейцев.

Нацистская форма и свастика: в России разгорелся скандал из-за циркового выступления (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2
Нацистская форма и свастика: в России разгорелся скандал из-за циркового выступления (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3
Нацистская форма и свастика: в России разгорелся скандал из-за циркового выступления (ФОТО, ВИДЕО) - фото 4

Цирк Удмуртии подтверждает теорию РПЦ, сообщая, что представление разыгрывало отдельные эпизоды Второй мировой, вернее "7 января 1942 [когда — ред.] был переломный момент в ходе Великой Отечественной войны". Именно тогда немецкая армия потерпела значительное крушение в битве под Москвой.

"В манеже соответственно демонстрировался номер, в котором дрессировщики в форме красноармейцев прогоняют дрессированных козлов в попоне с нацисткой символикой, усиливая эффект дикторского текста и визуального ряда", — подчеркивают в пресс-службе цирка.


В епархии же даже нашли объяснение, как подобный эпизод можно связать с новогодним утренником, на который и пришли родители с детьми. (К слову, последние — в основном воспитанники воскресных школ).

Представители церкви считают, что отдельные элементы истории РФ крепко переплетены с Рождеством. Вспомнили даже об Отечественной войне 1812 года, которая закончилась 25 декабря (в католическое Рождество или же православное, но по старому стилю).

Несмотря на множественные попытки оправданий, общественность все равно возмущена произошедшим. Пользователи соцсетей оставляют гневные комментарии под видеозаписью, а копии снятых роликов уже разлетелись десятками Telegram-каналов.

"Претензии были к тому, что люди пришли на представление "Дед Мороз и цирк зверей", которое у нас параллельно проходило. Но тут у нас сюжетная линия была совершенно другая, поэтому люди возмущаются в соцсетях. Видимо, не все поняли, куда пришли. Ждали Деда Мороза, а мы показывали роль церкви в отечественной истории", — продолжают гнуть свою линию в Ижевском цирке.

Стоит заметить, что скандальным выступлением уже заинтересовалась прокуратура Удмуртии.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине с 2021 года запрещено использовать животных в цирковых выступлениях.


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Источник: https://www.bbc.com/russian/news-55632831
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Обусуждения

алекс

сегодня, 14:50

это какая-то епатриарховатая страна

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