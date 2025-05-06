Официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова заявила, что уже совсем скоро начнет действовать так называемое "перемирие", которое объявил кремлевский диктатор Владимир Путин.

Мария Захарова

При этом Захарова сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать предложение Путина по поводу установления перемирия на три дня. По ее словам, в отличие от России, Вооруженные силы Украины якобы "нарушали" прекращение огня на Пасху, а также моратории ударов по энергетике.

"У Зеленского нет ничего святого, он надругался над своим дедом-героем войны, издеваясь над ветеранами, которые дожили до 80-летия победы", — проистерила Захарова.

В то же время известно, что Захарова в очередной раз солгала, говорят о якобы нарушениях Украины на Пасху во время перемирия. На самом деле, это РФ нарушила все договоренности. Украина тщательно документировала все факты нарушения и передавала их в Вашингтон.

Кроме того, важно отметить, что РФ очень хочет обеспечить безопасность своим гостям, которые приедут на парад в Москву. В первую очередь речь идет о лидере Китая Си Цзиньпине, который станет главным гостем диктатора Путина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай попросил Украину не атаковать Москву 9 мая. Именно поэтому, говорит политический эксперт Александр Кочетков, очень вероятно, что Киев прислушивается к этой просьбе. Все исключительно прагматично, как и всегда в Поднебесной: Си Дзиньпину нужно остановить сползание недоимперии под Дональда Трампа, поэтому он или кто-то досточтимый едет на парад. А Украина не может полностью разрушить отношения с супердержавой, которая на дипломатическом уровне постоянно призывает к территориальной целостности Украины, а также поддерживает недоимперию значительно меньше, чем могла бы.



