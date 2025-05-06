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Надругался над своим дедом: У Захаровой истерика из-за решения Зеленского

В МИД РФ подтвердили информацию у том, что Украина отказалась от путинского перемирия по случаю 9 мая

сегодня, 15:47
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Ткачик Олеся

Официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова заявила, что уже совсем скоро начнет действовать так называемое "перемирие", которое объявил кремлевский диктатор Владимир Путин.

Надругался над своим дедом: У Захаровой истерика из-за решения Зеленского

Мария Захарова

При этом Захарова сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать предложение Путина по поводу установления перемирия на три дня. По ее словам, в отличие от России, Вооруженные силы Украины якобы "нарушали" прекращение огня на Пасху, а также моратории ударов по энергетике.

"У Зеленского нет ничего святого, он надругался над своим дедом-героем войны, издеваясь над ветеранами, которые дожили до 80-летия победы", — проистерила Захарова.

В то же время известно, что Захарова в очередной раз солгала, говорят о якобы нарушениях Украины на Пасху во время перемирия. На самом деле, это РФ нарушила все договоренности. Украина тщательно документировала все факты нарушения и передавала их в Вашингтон.

Кроме того, важно отметить, что РФ очень хочет обеспечить безопасность своим гостям, которые приедут на парад в Москву. В первую очередь речь идет о лидере Китая Си Цзиньпине, который станет главным гостем диктатора Путина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай попросил Украину не атаковать Москву 9 мая. Именно поэтому, говорит политический эксперт Александр Кочетков, очень вероятно, что Киев прислушивается к этой просьбе. Все исключительно прагматично, как и всегда в Поднебесной: Си Дзиньпину нужно остановить сползание недоимперии под Дональда Трампа, поэтому он или кто-то досточтимый едет на парад. А Украина не может полностью разрушить отношения с супердержавой, которая на дипломатическом уровне постоянно призывает к территориальной целостности Украины, а также поддерживает недоимперию значительно меньше, чем могла бы.




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Источник: https://lenta.ru/news/2025/05/06/zaharova-anonsirovala-peremirie/
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