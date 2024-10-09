Наглость высшего уровня: в МИД РФ сообщили, какое требование выставят Украине

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Ткачик Олеся
Как заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, Россия тщательно ведет работу по оценке ущерба, который якобы был причинен украинской стороной с начала так называемой "специальной военной операции" и будет добиваться компенсации за него.
Россия
Помимо этого, дипломат РФ добавил, что Россия намерена искать механизмы, которые позволят добиться компенсации нанесенного ущерба. При этом он отказался называть общую сумму "причиненного ущерба", поскольку боевые действия еще продолжаются.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в "формуле мира" президента Владимира Зеленского одним из пунктов прописана выплата репарацией России за причиненный ущерб. Ведь террористическая РФ ровняет целые города с землей, чтобы иметь возможность захватить их, также уничтожает энергетику страны, станции, предприятия, разрушает объекты гражданской инфраструктуры. При этом в Офисе президента отметили, что именно Украина будет определять и сроки завершения войны, и объем репараций.
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