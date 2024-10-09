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Наглость высшего уровня: в МИД РФ сообщили, какое требование выставят Украине

В МИД страны-агрессора заявили, что будут добиваться от Украины компенсации за «причиненный ущерб» с начала «СВО»

сегодня, 11:06 comments1999
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Ткачик Олеся

Как заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, Россия тщательно ведет работу по оценке ущерба, который якобы был причинен украинской стороной с начала так называемой "специальной военной операции" и будет добиваться компенсации за него.

Наглость высшего уровня: в МИД РФ сообщили, какое требование выставят Украине

Россия

"Есть специальные службы, созданные на уровне регионов, которые собирают эти данные. Во многих из них уже ведутся восстановительные работы за счет государства, работают фонды и другие механизмы. Но все, что сейчас восстановлено или нет, обязательно считается и вносится в базу данных, в которой фиксируется, какой ущерб был нанесен экономике, хозяйству и непосредственно людям", — заявил представитель страны-агрессора.

Помимо этого, дипломат РФ добавил, что Россия намерена искать механизмы, которые позволят добиться компенсации нанесенного ущерба. При этом он отказался называть общую сумму "причиненного ущерба", поскольку боевые действия еще продолжаются.

"По мере нашего прoдвижения можно будет формулировать условия и требования по oтношению к виновникам совершенных преступлений, а также говорить о реалистичных механизмах вoзмещения ущерба", — подчеркнул Мирошник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в "формуле мира" президента Владимира Зеленского одним из пунктов прописана выплата репарацией России за причиненный ущерб. Ведь террористическая РФ ровняет целые города с землей, чтобы иметь возможность захватить их, также уничтожает энергетику страны, станции, предприятия, разрушает объекты гражданской инфраструктуры. При этом в Офисе президента отметили, что именно Украина будет определять и сроки завершения войны, и объем репараций.




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Источник: https://tass.ru/politika/22077213
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