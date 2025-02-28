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Находишься в тяжелом состоянии: на российского Z-певца и оккупанта совершено покушение

На российского Z-певца было совершено покушение.

28 февраля 2025, 23:42
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Автор:
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Лиля Воробьева

В России было совершено нападение на лидера прокремлевской группы "Русское Знамя" Евгения Долганова.

Находишься в тяжелом состоянии: на российского Z-певца и оккупанта совершено покушение

Евгений Долганов (фото из открытых источников)

Пропутинский исполнитель, который после начала полномасштабного вторжения России в Украину открыто поддерживал политику президента РФ Владимира Путина и сотрудничал с оккупационными силами, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает российское издание "Газета.ру".

Российские СМИ также отмечают, что накануне у Долганова якобы произошел конфликт с "Русским добровольческим корпусом" – группировкой ультраправых российских националистов, с 2014 года участвующих в войне на стороне Украины.

С начала полномасштабного вторжения Долганов поддерживал агрессию РФ против Украины, выступал на оккупированных территориях Донбасса и сотрудничал с российскими военными.

Напомним, что "Комментарии" писали об амахах на военных в России . В российском ФСБ отчитались о срыве серии покушений на участвующих в войне высокопоставленных военных Минобороны, пишет пропагандистское РИА-Новости.

В Москве снова во всем обвиняют Украину и даже схватили людей, которым инкриминировали подготовку теракта и угрожают пожизненным сроком заключения.

"Один из высокопоставленных чиновников Минобороны планировался взорвать в автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка, для этого агент прибыл в Москву из Украины транзитом через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица; завербованный Киевом в качестве исполнителя теракта россиянин задержан.

Еще одного из чиновников Минобороны украинские спецслужбы планировали взорвать бомбой под видом папки с документами; задержаны 2 гражданина России, которые должны по указанию Киева доставить замаскированный СВУ. Установлен и задержан москвич, который проводил для спецслужб Украины разведку по местам жительства и работы высокопоставленных военных Минобороны и членов их семей, он направлял своим кураторам фото- и видеоматериалы для подготовки терактов.



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Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2025/02/28/25203266.shtml
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