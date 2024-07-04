Российский ведущий Леонид Каневский, не выразивший свою позицию по террористическому вторжению РФ в Украину, рассказал о лжи в сети по поводу жизни юмористки Клары Новиковой. Новикова, уроженка Киева, сейчас живет и работает в России.

Клара Новикова (фото из открытых источников)

В интервью журналистке Саше Сулим Каневский отметил, что часто видит в сети информацию о том, что у юмористки проблемы со здоровьем и находится в доме престарелых. Он опроверг эти слухи, сказав:

"Фиг с маслом, она в полном порядке, прекрасно себя чувствует и прекрасно играет. Великолепная артистка".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российскую актрису затравили и выгоняют из страны из-за войны в Украине. Российский юморист Александр Морозов, известный своей поддержкой полномасштабного вторжения РФ в Украину, предложил Кларе Новиковой покинуть страну-оккупанта.

В комментарии для росСМИ "Абзац" Морозов заявил, что во время боевых действий все должны поддерживать Россию. В противном случае, по его словам, следует уехать из страны. "Не нравится тебе страна — так вали отсюда!" – сказал он, поддерживая путинскую риторику. Морозов также отметил, что редко видится с Новиковой и не разговаривает с ней из-за ее "непатриотических" взглядов.

Также "Комментарии" писали о том, что известная российская актриса впервые высказала свою позицию по поводу войны в Украине. Российская актриса Клара Новикова, родившаяся в Киеве, впервые высказалась о российском вторжении в Украину. В интервью для YouTube-канала STMEGI TV Новикова отметила, что не комментирует войну из-за того, что среди ее зрителей есть российские оккупанты.

Интересно, что в 2023 году Новикова оказалась в центре скандала после того, как на одном из ее шоу было замечено изображение украинского флага. Также сообщалось, что актриса переходила на украинский язык во время выступления, но тогда ему удалось оправдаться перед российской аудиторией.

