Наибольший страх Путина: диктатор РФ этого не предвидел

Глава Кремля Владимир Путин сделал все, чтобы закрепить свое почти пожизненное правление: от переписывания Конституции до устранения политических оппонентов. Но даже самая тщательно выстроенная система имеет слабое место. Для Кремля это вопрос преемственности власти. Как пишет The Moscow Times, отсутствие четкого плана может стать самой большой угрозой России в случае смерти или недееспособности Путина.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

За 25 лет у власти Путин перестроил российскую политику под себя. Прокремлевская партия "Единая Россия" контролирует большинство в Госдуме, выборы лишены прозрачности, а конституционные изменения позволяют Путину оставаться в должности до 2036 года. Это означает, что в случае его внезапного ухода власти могут оказаться в вакууме.

Согласно Конституции РФ, премьер-министр временно берет на себя президентские обязанности до новых досрочных выборов. Сегодня это бывший налоговый чиновник Михаил Мишустин. Но его временное президентство не гарантирует легитимность на выборах. И именно этот этап может стать моментом наибольшей нестабильности.

"Если Владимир Путин умрет внезапно или с недельным или двухнедельным больничным, будет огромное давление, чтобы не испортить все и избежать Смутного времени", — сказал профессор Университета Джорджа Вашингтона Джулиан Уоллер.

В отличие от других авторитарных лидеров Путин не подготовил очевидного преемника. Его ближайшее окружение состоит из политиков старшего поколения от Сергея Собянина, Николая Белоусова до Николая Патрушева. Самым молодым из возможных кандидатов более 65 лет. Это создает парадокс, когда люди, которые могли бы взять власть, сами близятся к завершению политической карьеры.

По словам Воллера, все больше внимания обращают на "новую волну" младших чиновников, а их назначение состоялось в годы войны против Украины. Среди них называют экс-охранника Путина 53-летнего секретаря Государственного совета Алексея Дюмина и 47-летнего сына секретаря Совета безопасности Дмитрия Патрушева, занимающего должность вице-премьер-министра по вопросам сельского хозяйства. Они способны не только сохранить систему Путина, но и принести ей "свежую кровь".

Однако сейчас смерть или отставка Путина может повлечь за собой "эффект домино". Кремль окажется перед вызовом легитимизации нового лидера, а элиты в борьбе за влияние. При этом подвергшаяся репрессиям демократическая оппозиция вряд ли сможет играть значительную роль.

Исследовательница Маргарита Завадская из Финского института международных дел считает, что власти могут даже скрыть новость о смерти Путина, чтобы выиграть время для согласования преемника.

"Его внезапное отсутствие было бы шокирующим, но люди, скорее всего, займут выжидательную позицию, вместо того, чтобы мобилизоваться против либо поддержки нового руководства, либо почтить память Путина", – сказала Завадская.

По ее словам, единственная уверенность состоит в том, что даже после ухода Путина Россия "вряд ли станет демократической".

Путин сам не скрывает своей одержимости темой долголетия. Недавно случайно включенный микрофон в Пекине зафиксировал его разговор с Си Цзиньпином о пересадке органов и "возможности бессмертия". Однако эксперты полагают, что настоящая угроза его властям заключается не в биологическом времени, а в отсутствии политического наследника.

Вместе с тем, как пишет The Moscow Times, Путин, похоже, доволен тем, что наследие, которое он создает своей войной против Украины и противостоянием с Западом, предложит своеобразное бессмертие.

