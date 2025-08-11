logo

Накануне встречи на Аляске у Путина издали откровенное провокационное заявление: детали
НОВОСТИ

Накануне встречи на Аляске у Путина издали откровенное провокационное заявление: детали

Кремлевский спецпредставитель назвал Аляску мирным символом, подогрев внимание к встречам Путина и Трампа.

11 августа 2025, 11:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Специальный представитель российского руководства по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что запланированная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоится 15 августа 2025 года на Аляске, станет шагом к миру и стабильности в мире.

Накануне встречи на Аляске у Путина издали откровенное провокационное заявление: детали

Фото: из открытых источников

"Неоконсерваторы и другие разжигатели войн не будут улыбаться 15 августа 2025 года. Диалог Путина и Трампа принесет надежду, мир и глобальную безопасность", — указал Дмитриев в своем сообщении в соцсети Х.

Отдельное внимание он уделил выбору места встречи – Аляске, подчеркивая ее символическое значение. По его словам, этот регион имеет историческую связь между Россией и США. В подтверждение этого Дмитриев опубликовал карту 1860, где Аляска обозначена как "Российская Америка", а также документ Казначейства США за 1867 год о перечислении $7,2 млн за ее покупку. К тому же, он обнародовал подписанную расписку российского дипломата Эдуарда де Штекля.

Чтобы еще раз напомнить о культурных связях, Дмитриев показал фотографии православных церквей, сохранившихся на территории штата.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что его переговоры с Владимиром Путиным должны стать ключевым этапом по урегулированию войны в Украине. Среди возможных условий обсуждается компромиссная формула с обменом территориями между Украиной и Россией.

В ответ на такие заявления президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что территориальные уступки не могут быть ценой за мир.

Как уже писали "Комментарии", генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опроверг предположение, что потенциальное соглашение между США и Россией по Украине может стать "наградой" для Владимира Путина за его агрессию. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News, комментируя критику со стороны бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона.



