Россия временно отложила свои амбициозные планы по увеличению годового производства сжиженного природного газа (СПГ в мире) почти в три раза. По словам замглавы правительства РФ Александра Новака, основной причиной задержки стало введение западных санкций, ограничивающих возможности страны в энергетическом секторе. Первоначально Москва ставила перед собой задачу довести объем производства СПГ до 100 миллионов тонн в год до 2030 года, что позволило России получить примерно пятую часть мирового рынка сверхохлажденного газа.

Фото: из открытых источников

Западные страны, прежде всего США, ввели ряд ограничений по российским газовым проектам, включая все новые инициативы в сфере СПГ, за исключением "Ямал СПГ" под руководством компании "Новатек". Кроме того, санкции распространяются на флот для транспортировки сверхохлажденного топлива, что значительно усложняет выполнение планов Кремля. Эти меры направлены на сокращение доходов России от энергетики, частично финансирующих ее военные действия в Украине.

Несмотря на это Россия находит способы обойти ограничения. Китай, не признавая западные санкции, активно закупает российский СПГ со скидкой, что делает его экономически выгодным. Например, находящийся под санкциями со времен президентства Джо Байдена проект "Арктик СПГ-2" получил поддержку со стороны Поднебесной: в сентябре 2025 года второй танкер с этого завода прибыл в китайские порты. До конца года экспорт российского газа в Китай достиг рекордных объемов, демонстрируя, что спрос на дешевое "голубое топливо" превышает страх перед санкциями.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к международному сообществу с призывом усилить давление на Россию и увеличить поддержку оборонных возможностей Украины после очередных массированных атак РФ, продолжавшихся даже в Рождественскую ночь. Об этом глава МИД сообщил в соцсети X.