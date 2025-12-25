logo

BTC/USD

87514

ETH/USD

2926.39

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Наказание за войну в действии: в Москве настоящая истерика из-за отмены амбициозного плана
commentss НОВОСТИ Все новости

Наказание за войну в действии: в Москве настоящая истерика из-за отмены амбициозного плана

Россия стремилась увеличить производство сверхохлажденного топлива до 100 миллионов тонн к 2030 году

25 декабря 2025, 14:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия временно отложила свои амбициозные планы по увеличению годового производства сжиженного природного газа (СПГ в мире) почти в три раза. По словам замглавы правительства РФ Александра Новака, основной причиной задержки стало введение западных санкций, ограничивающих возможности страны в энергетическом секторе. Первоначально Москва ставила перед собой задачу довести объем производства СПГ до 100 миллионов тонн в год до 2030 года, что позволило России получить примерно пятую часть мирового рынка сверхохлажденного газа.

Наказание за войну в действии: в Москве настоящая истерика из-за отмены амбициозного плана

Фото: из открытых источников

Западные страны, прежде всего США, ввели ряд ограничений по российским газовым проектам, включая все новые инициативы в сфере СПГ, за исключением "Ямал СПГ" под руководством компании "Новатек". Кроме того, санкции распространяются на флот для транспортировки сверхохлажденного топлива, что значительно усложняет выполнение планов Кремля. Эти меры направлены на сокращение доходов России от энергетики, частично финансирующих ее военные действия в Украине.

Несмотря на это Россия находит способы обойти ограничения. Китай, не признавая западные санкции, активно закупает российский СПГ со скидкой, что делает его экономически выгодным. Например, находящийся под санкциями со времен президентства Джо Байдена проект "Арктик СПГ-2" получил поддержку со стороны Поднебесной: в сентябре 2025 года второй танкер с этого завода прибыл в китайские порты. До конца года экспорт российского газа в Китай достиг рекордных объемов, демонстрируя, что спрос на дешевое "голубое топливо" превышает страх перед санкциями.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к международному сообществу с призывом усилить давление на Россию и увеличить поддержку оборонных возможностей Украины после очередных массированных атак РФ, продолжавшихся даже в Рождественскую ночь. Об этом глава МИД сообщил в соцсети X.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости