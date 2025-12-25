У Путіна нарешті визнали повне фіаско через санкції: про які плани вже можна забути

Росія тимчасово відклала свої амбітні плани щодо збільшення річного виробництва скрапленого природного газу (СПГ у світі) майже втричі. За словами заступника голови уряду РФ Олександра Новака, основною причиною затримки стало введення західних санкцій, які обмежують можливості країни в енергетичному секторі. Початково Москва ставила перед собою завдання довести обсяг виробництва СПГ до 100 мільйонів тонн на рік до 2030 року, що дозволило б Росії отримати приблизно п’яту частину світового ринку надохолодженого газу.

Фото: з відкритих джерел

Західні країни, передусім США, запровадили низку обмежень щодо російських газових проєктів, включно з усіма новими ініціативами у сфері СПГ, за винятком "Ямал СПГ" під керівництвом компанії "Новатек". Крім того, санкції поширюються на флот для транспортування надохолодженого палива, що значно ускладнює виконання планів Кремля. Ці заходи спрямовані на скорочення доходів Росії від енергетики, які частково фінансують її військові дії в Україні.

Попри це, Росія знаходить способи обійти обмеження. Китай, не визнаючи західні санкції, активно закуповує російський СПГ зі знижкою, що робить його економічно вигідним. Наприклад, проєкт "Арктик СПГ-2", який перебуває під санкціями з часів президентства Джо Байдена, отримав підтримку з боку Піднебесної: у вересні 2025 року другий танкер із цього заводу прибув до китайських портів. До кінця року експорт російського газу до Китаю досяг рекордних обсягів, демонструючи, що попит на дешеве "блакитне паливо" перевищує страх перед санкціями.

