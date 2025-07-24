Намекают на новое вторжение: МИД России сделал странное заявление о странах Балтии

Министерство иностранных дел Российской Федерации обнародовало сообщение, в котором упомянуло три современных европейских государства в составе бывшего СССР.

МИД РФ (фото из открытых источников)

Публикация появилась в четверг, 24 июля. В ней Кремль с ностальгией говорит о "славных временах" Советского Союза и "единстве" советских республик.

"21 июля исполнилось 85 лет со дня основания Латвийской, Литовской и Эстонской ССР. Имея огромный потенциал, сформированный за счет масштабных инвестиций и финансовой поддержки, Латвия, Литва и Эстония сейчас оказались на задворках Европы", — говорится в сообщении.

По мнению Андрей Коваленко из ЦПИ, россияне не отказались от плана напасть на страны Балтии.

"Год уже говорю, что россияне из КНДР планируют за 4-6 лет нападение на Балтию",- написал он комментируя безумие Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что страны Балтии готовятся к массовой эвакуации населения. Министры внутренних дел стран Балтии подписали меморандум, направленный на развитие регионального сотрудничества в сфере планирования трансграничной эвакуации населения, создания общих стратегий массовой эвакуации и обеспечения оперативного обмена информацией.

Эстония, Латвия и Литва обязались работать вместе в случае необходимости проведения масштабной эвакуации в балтийском регионе, обмениваясь информацией о ресурсах для эвакуации, возможных маршрутах и пунктах пересечения границ. Кроме того, страны планируют усилить развитие инструментов и ресурсов, что особенно важно для поддержки уязвимых групп населения. Министр внутренних дел Владислав Кондратович подчеркивает, что Балтии критически важно внедрять единый подход и координировать действия во время угроз, особенно если речь идет о масштабной эвакуации.

