В Кремле раскритиковали соглашение о стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией, подписанное 16 января в Киеве президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Помощник президента России Николай Патрушев назвал это соглашение попыткой Лондона "создать новую колонию" на территории Украины в интервью пропагандистскому изданию "Русская газета".

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Патрушев считает, что Великобритания стремится легализовать присутствие своих военных инструкторов на украинской территории, а также расширить свое военно-морское присутствие в Черном и Балтийском морях. Кроме того, он отметил, что Лондон намерен заявить права на судоходство британских кораблей в Азовском море, которое Россия считает частью своих вод после аннексии украинских территорий.

По мнению Патрушева, соглашение между Великобританией и Украиной напоминает "наем на службу пиратов". Он сравнил политику Великобритании с историей колониализма, когда английская корона якобы поддерживала мародерство, грабежи и насилие через использование пиратов для расширения своего влияния, называя их корсарами. Эту стратегию, по его словам, Британия продолжает и по сей день.

Соглашение между Украиной и Великобританией, имеющее срок 100 лет, содержит 12 статей, охватывающих сотрудничество в области морской безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях, сдерживание российской агрессии, укрепление обороноспособности и поддержку Украины на пути к НАТО. Кроме того, соглашение предусматривает новые механизмы для мониторинга зерновых грузов, чтобы отслеживать украденное Россией зерно с оккупированных украинских территорий, а также закрепление Великобритании как ключевого партнера Украины в энергетическом секторе, добыче важных полезных ископаемых и производстве экологически чистой стали.

"Комментарии" уже писали, что договор между Киевом и Лондоном усилит военное сотрудничество в сфере морской безопасности посредством новой структуры по укреплению безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей и сдерживанию российской агрессии.