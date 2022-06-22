Напряжение между Литвой и россией: грозит ли агрессия странам Балтии

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко в эфире с Сергеем Быковым рассказал, почему россия истерически реагирует на блокаду перевозок товаров и грузов по железной дороге через территорию Литвы в анклав — Калининградскую область.

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Ограничения перевозок, кроме пассажирских через Беларусь и Литву, это имплементация санкций ЕС против россии, которые были приняты ранее и не могли быть неожиданностью для Кремля. Гипотетически есть морской путь между Калининградом и Петербургом. Но там стоит вопрос в территориальных водах Финского залива. Кроме того, товарный транзит из суши не так просто и быстро перевести на морские корабли. В анклаве же граждане полностью зависимы от завоза им товаров и товаров из россии.



Кроме того, Калининградская область окружена со всех сторон ЕС, там действовал между этими регионами ряд соглашений, регулировавших экономические отношения, было много исключений из правил, чтобы жизнь там была нормальной, говорит дипломат.

Литва же выполняет санкции, об этом говорил и посол ЕС, и посол Литвы в россии. По словам Ельченко, скоро услышим не только угрозы россии и заявления о том, что Литва перешла "красную линию" и "ограничения ударят по всем балтийским странам", но и заявления Лукашенко. Ведь Беларусь экспортировала удобрения, на которые наложены санкции, осуществляя транзитные перевозки через территорию Литвы, Польши, отгружая товары в портах этих стран и анклава рф. Санкционное давление на эту сферу белорусской экономики наносит значительный ущерб ей.

"Ничего за этим (угрозами – ред.) не стоит. Жители Калининградской области уже почувствовали ограничение и действие санкций. Начнется серьезная блокада. Что должны почувствовать жители Балтики, я не знаю. Патрушев несколько лет назад говорил об Искандерах, которые там разместят и направят на страны НАТО. Не думаю, что реалистичная агрессия — страны Балтии защищены НАТО. А Патрушев может рассказывать что угодно, думаю, что это блеф", — говорит он.

Кроме того, эксперт добавляет, что россия может придумать претензии на архипелаг Шпицберген, остров Готланд, Аляску или другие территории. Также он отмечает, что несколько лет назад россияне начали захватывать Арктику, россия начала там создавать какие-то военные базы на островах.

Как писал портал "Комментарии", что может означать решение Госдумы об отказе признавать независимость Литвы.

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