logo

BTC/USD

27417.55

ETH/USD

1612.50

LTC/USD

64.77

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Народная артистка Украины ездила в Москву и расхваляла режим Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Народная артистка Украины ездила в Москву и расхваляла режим Кремля

Украинская народная артистка Ружена Рублева обвиняется в коллаборационной деятельности

5 октября 2023, 23:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

На рассмотрение суда направлен обвинительный акт по отношению к Народной артистке Украины Ружене Рублевой. Ей обвиняют в коллаборационной деятельности. Артистка восхваляла захватчиков и засветилась на концертном действе, посвященном "вхождению в состав российской федерации новых территорий". Сейчас Ружене Рублевой светит немалый срок наказания в тюрьме.

Народная артистка Украины ездила в Москву и расхваляла режим Кремля

Руженая Рублева (фото из открытых источников)

Об этом сообщает сайт Ровенской областной прокуратуры.


Как выяснилось, женщина, получившая в нашей стране звание Народной артистки, теперь является поклонницей "русского мира". Рублева начала сотрудничать с оккупантами после того, как был захвачен Херсон. За коллаборационную деятельность артистке могут приговорить к 12 годам тюрьмы, лишив права заниматься определенной деятельностью или даже конфискацией имущества.

Еще летом прошлого года эта артистка начала сотрудничать с захватчиками, поддерживая оккупационную "администрацию" города Херсон. Ее назначили директором двух музыкальных школ, где учили детей петь и прославлять захватчиков.

Где сейчас находится опальная артистка, неизвестно. По слухам Ружена Рублева готовила моноспектакль во временно оккупированном россиянами Геническе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица родом из Украины получила российский паспорт . Бывшая украинка, исполнительница Anna Asti, родилась в городе Черкассы, несколько лет назад избрала сторону зла. В последнее время она живет в российской столице и стремительно устраивает там свою карьеру.

Теперь появилась информация, что у бывшей жительницы Украины окончательно есть российский паспорт. Получить его певице оказалось не сложно, потому что несколько лет назад она вышла замуж за жителя Станислава.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!