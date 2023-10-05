На рассмотрение суда направлен обвинительный акт по отношению к Народной артистке Украины Ружене Рублевой. Ей обвиняют в коллаборационной деятельности. Артистка восхваляла захватчиков и засветилась на концертном действе, посвященном "вхождению в состав российской федерации новых территорий". Сейчас Ружене Рублевой светит немалый срок наказания в тюрьме.

Руженая Рублева (фото из открытых источников)

Об этом сообщает сайт Ровенской областной прокуратуры.

Как выяснилось, женщина, получившая в нашей стране звание Народной артистки, теперь является поклонницей "русского мира". Рублева начала сотрудничать с оккупантами после того, как был захвачен Херсон. За коллаборационную деятельность артистке могут приговорить к 12 годам тюрьмы, лишив права заниматься определенной деятельностью или даже конфискацией имущества.

Еще летом прошлого года эта артистка начала сотрудничать с захватчиками, поддерживая оккупационную "администрацию" города Херсон. Ее назначили директором двух музыкальных школ, где учили детей петь и прославлять захватчиков.

Где сейчас находится опальная артистка, неизвестно. По слухам Ружена Рублева готовила моноспектакль во временно оккупированном россиянами Геническе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица родом из Украины получила российский паспорт . Бывшая украинка, исполнительница Anna Asti, родилась в городе Черкассы, несколько лет назад избрала сторону зла. В последнее время она живет в российской столице и стремительно устраивает там свою карьеру.

Теперь появилась информация, что у бывшей жительницы Украины окончательно есть российский паспорт. Получить его певице оказалось не сложно, потому что несколько лет назад она вышла замуж за жителя Станислава.

