Как заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предложил Российскому историческому обществу при участии зарубежных коллег обсудить вопрос о правах России на украинские земли.

Война России против Украины

"Я как раз с коллегами-историками в Российском историческом обществе предложил обсудить вот эту тему, но с исторической точки зрения. И мы обязательно это сделаем. И попробуем пригласить историков из других стран, из Польши, из Венгрии, из Словакии", — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о том, могут ли разные страны разделить территорию Украины.

При этом известно, что в России уже неоднократно заявляли о том, что на Западе якобы раздумывают о разделе Украины на две части из-за продолжающегося вооруженного конфликта. Эти две части в РФ условно называют "прозападной" и "пророссийской". В России даже заявили, что судьба этого предполагаемого раздела зависит от того, позволит ли Кремль осуществиться этим планам Запада.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на самом деле кремлевского диктатора Владимира Путина мало интересует оккупация условного Мариуполя или других территорий Украины. По мнению экспертов, Путин хочет вести переговоры с Трампом не о захваченных территориях, а о контроле над европейскими столицами такими, как например, Киев, Варшава или Таллин. Тем не менее, в США не готовы к такому роду переговорам. Там максимум готовы говорить об условном Мариуполе, и территориях, которые Россия сумела оккупировать в Украине, не больше. Впрочем, в РФ все же не оставляют мечты, что Путин сможет дожать Трампа, чтобы он пошел на его условия. Но американский президент не будет идти на такие компромиссы, чтобы не показаться слабым. Особенно это актуально перед переговорами, которые должны пройти между Трампом и Си.



