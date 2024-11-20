Нарышкин рассказал, что РФ удалось «построить» и «напугать» Запад: детали

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Ткачик Олеся
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в беседе с журналом "Национальная оборона" заявил, что страны Запада и их военно-политические элиты якобы начинают осознавать важность более осторожной политики в отношении России.
Сергей Нарышкин
По его словам, западные лидеры, якобы, все больше понимают серьезность намерений Москвы, что заставляет их избегать эскалации конфликтов:
Кроме того, Нарышкин также обратил внимание на растущий разрыв между правящими элитами и народами западных стран. Он назвал причиной этого тенденцию, которая становится очевидной в действиях бюрократии и смене руководителей государств.
По его мнению, Запад с беспокойством воспринял заявление президента России Владимира Путина о корректировке ядерной доктрины. Это, по словам Нарышкина, вроде бы значительно сужает шансы Запада на стратегическую победу над Россией.
Также он подчеркнул, что решение Путина защищать национальные интересы всеми возможными средствами создает дополнительные сложности для оппонентов России. По его мнению, это сводит на нет усилия США и НАТО, направленные на достижение стратегического превосходства над РФ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Соединенные Штаты не планируют вносить изменения в свою ядерную политику в ответ на обновленную доктрину России, предусматривающую расширение оснований для применения ядерного оружия. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
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