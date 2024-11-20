Нарышкин рассказал, что РФ удалось «построить» и «напугать» Запад: детали

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в беседе с журналом "Национальная оборона" заявил, что страны Запада и их военно-политические элиты якобы начинают осознавать важность более осторожной политики в отношении России.

Сергей Нарышкин

По его словам, западные лидеры, якобы, все больше понимают серьезность намерений Москвы, что заставляет их избегать эскалации конфликтов:

"Западные элиты начинают осознавать, что с Россией следует обращаться сдержаннее, чтобы не втянуться в полноценный конфликт", — отметил он.

Кроме того, Нарышкин также обратил внимание на растущий разрыв между правящими элитами и народами западных стран. Он назвал причиной этого тенденцию, которая становится очевидной в действиях бюрократии и смене руководителей государств.

По его мнению, Запад с беспокойством воспринял заявление президента России Владимира Путина о корректировке ядерной доктрины. Это, по словам Нарышкина, вроде бы значительно сужает шансы Запада на стратегическую победу над Россией.

"Расширение оснований для применения ядерного оружия фактически исключает возможность преодолеть Россию в военном противостоянии", – заявил Нарышкин.

Также он подчеркнул, что решение Путина защищать национальные интересы всеми возможными средствами создает дополнительные сложности для оппонентов России. По его мнению, это сводит на нет усилия США и НАТО, направленные на достижение стратегического превосходства над РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Соединенные Штаты не планируют вносить изменения в свою ядерную политику в ответ на обновленную доктрину России, предусматривающую расширение оснований для применения ядерного оружия. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.



