Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что администрация президента США Дональда Трампа стремительно дистанцируется от "демократизаторской повестки".

Сергей Нарышкин

Он заявил, что "обреченность" западной индивидуалистической модели демократии сегодня очевидна даже для Соединенных Штатов.

"Сегодня администрация Трампа стремительно дистанцируется от обанкротившейся так называемой демократизаторской повестки", — заявил Нарышкин.

Глава Службы внешней повестки страны-агрессора заявил, что Россия расценивает это как "прагматичный шаг" администрации Трампа, которая вернула "критическое мышление" и выстраивает свою политику на принципах политического реализма и прагматизма.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 16 мая в Стамбуле состоятся переговоры между украинской и российской делегациями. При этом, как накануне заявил глава российской переговорной группы Мединский, Путин поручил переговорщиками договариваться с Украиной с учетом так называемых "первопричин конфликта".

В то же время, эксперты не исключают, что исходя из того, что в Турцию также приедут представители Трампа Стив Виткофф и Кит Келог, то, возможно, некие договоренности все же будут приняты. Они предполагают, что возможно, Путин даже даст отмашку на установление перемирия на 30 дней. Сделает он это для того, чтобы унизить президента Владимира Зеленского и показать, что он зря прилетал в Стамбул и все решения могут быть приняты без его участия. Таким образом, Путин хочет продемонстрировать, что ему даже не нужно встречаться с Зеленским, чтобы принимать важные решения.

Тем более, отмечается, что Путин на физическом уровне не переносит Зеленского и не хочет с ним встречаться ни при каких обстоятельствах.



