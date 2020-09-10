Навальный заговорил: как Кремль отреагировал на обвинение в покушении на противника Путина

Кремль отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможной причастности российских топ-чиновников к покушению на жизнь Алексея Навального. Последний окончательно пришел в себя и заявил, что помнит все, что происходило с ним в роковой день. Официальная позиция РФ - дескать, Штаты “искажают реальность”. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, они считают прямые и непрямые намеки на то, что к случившемуся причастны представители России недопустимыми, ошибочными и искажающими действительность. По словам Пескова, Россия заинтересована в том, чтобы найти виновного в покушении на Навального.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный сегодня пришел в себя после выхода из комы 7 сентября. Как сообщают немецкие СМИ The Insider, Bellingcat і Der Spiegel, пациент клиники “Шарите” чувствует себя лучше, чем предполагали медики. Более того, Навальный помнит все, что происходило с ним вплоть до того, как он потерял сознание на борту самолета.

СМИ говорят, что теперь, когда Навальный в сознании и говорит, в “Шарите” усилили охрану. Чтобы попасть в палату к политику, нужно миновать три уровня охраны. Источники же сообщают, что немецкие спецслужбы готовятся как к физической угрозе, так и к информационной атаке - дискредитации клиники, где сейчас лечат Навального.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!