kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.09.2020

BTC/USD

10360.04

ETH/USD

374.12

LTC/USD

48.98

НБУ 10.09.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия Навальный заговорил: как Кремль отреагировал на обвинение в покушении на противника Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Навальный заговорил: как Кремль отреагировал на обвинение в покушении на противника Путина

У Путина говорят, что Россия заинтересована в том, чтобы найти виновного в покушении на Навального

сегодня, 15:00
Автор:

Елена Волкова

Кремль отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможной причастности российских топ-чиновников к покушению на жизнь Алексея Навального. Последний окончательно пришел в себя и заявил, что помнит все, что происходило с ним в роковой день. Официальная позиция РФ - дескать, Штаты “искажают реальность”. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Навальный заговорил: как Кремль отреагировал на обвинение в покушении на противника Путина

По его словам, они считают прямые и непрямые намеки на то, что к случившемуся причастны представители России недопустимыми, ошибочными и искажающими действительность. По словам Пескова, Россия заинтересована в том, чтобы найти виновного в покушении на Навального.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный сегодня пришел в себя после выхода из комы 7 сентября. Как сообщают немецкие СМИ The Insider, Bellingcat і Der Spiegel, пациент клиники “Шарите” чувствует себя лучше, чем предполагали медики. Более того, Навальный помнит все, что происходило с ним вплоть до того, как он потерял сознание на борту самолета. 

СМИ говорят, что теперь, когда Навальный в сознании и говорит, в “Шарите” усилили охрану. Чтобы попасть в палату к политику, нужно миновать три уровня охраны. Источники же сообщают, что немецкие спецслужбы готовятся как к физической угрозе, так и к информационной атаке - дискредитации клиники, где сейчас лечат Навального. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!