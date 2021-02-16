Навального будут судить еще по одному делу - подробности скандала (Фото)

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Кириєнко Анна
Сегодня в Москве заключенного российского оппозиционера Алексея Навального доставили в Бабушкинский районный суд. На этот раз политика обвинили в клевете на ветерана Второй мировой войны Гната Артеменко.
Суд над Навальным: оппозиционера обвиняют в новом деле - детали. Фото: kommersant.ru
Конфликт между оппозиционером и пенсионером начался давно, когда в сети появилось видео, где Игнат Артеменко и известные люди поддержали внесение поправок в Конституцию России. Навальный осудил ролик и людей, принимавших в нем участие. Оппозиционер распространил свое мнение о видео и Гнате Артеменко в соцсетях. Высказывания были достаточно резкими, поэтому ветеран и его семья приняли их очень остро и обвинили Алексея Навального в клевете.
Прокурор Екатерина Фролова, которая рассматривает это дело попросила назначить Навальному штраф в размере 950 000 рублей.
Семья ветерана заявляет, что им не нужна материальная компенсация. Семья хочет, чтобы Алексей Навальный публично извинился за свои слова.
Напомним, что известный российский политик и лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский жестко раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за популизм, разжигание социальной розни и отсутствие четкой позиции по поводу Украины. Подробности читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что Юлия Навальная, жена российского оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к 2,8 годам заключения, покинула территорию Российской Федерации. Куда отправилась женщина, читайте в нашем материале.
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