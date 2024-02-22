Навального хотят похоронить тайно: его матери угрожают

Российский режим хочет тайно похоронить погибшего в тюрьме оппозиционного политика Алексея Навального.

Навальный погиб в российской тюрьме. Фото из открытых источников

По словам матери Навального, тело политика хотят похоронить без публичной церемонии, после чего показать его родным место захоронения. Чтобы вынудить мать оппозиционера согласиться с выдвинутыми условиями захоронения, ей угрожают.

В морге города Салехард Людмиле Навальной показали тело сына. Она подписала медицинское свидетельство о смерти российского оппозиционера.

По словам матери политика, ей не отдают тело сына, а требуют провести тайные похороны без прощания.

По словам мамы Навального, следователи угрожают, если она не согласится на их условия, "с телом сына что-нибудь сделают".

В своем видеообращении мать российского оппозиционера не сообщила, какая причина смерти сына указана в подписанном ею медицинском свидетельстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для победы в войне над Россией Украина должна сделать своими приоритетами переход к обороне, восстановление боеспособности армии и нанесение ударов по наиболее уязвимым местам российской армии. По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана, для сохранения шансов на победу над РФ Украина должна руководствоваться принципом "удерживай, перестраивай, бей".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики начали перебрасывать на другие участки фронта свои подразделения из оккупированного города Авдеевка Донецкой области. В ближайшее время следует ожидать усложнения ситуации на южном фронте в Запорожской области и Харьковском направлении.

