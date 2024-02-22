logo

BTC/USD

51690.51

ETH/USD

2993.25

LTC/USD

69.50

USD/UAH

38.75

EUR/UAH

42.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Навального хотят похоронить тайно: его матери угрожают
commentss НОВОСТИ Все новости

Навального хотят похоронить тайно: его матери угрожают

Тело российского оппозиционера отказываются вернуть его матери

сегодня, 20:11
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Российский режим хочет тайно похоронить погибшего в тюрьме оппозиционного политика Алексея Навального.

Навального хотят похоронить тайно: его матери угрожают

Навальный погиб в российской тюрьме. Фото из открытых источников

По словам матери Навального, тело политика хотят похоронить без публичной церемонии, после чего показать его родным место захоронения. Чтобы вынудить мать оппозиционера согласиться с выдвинутыми условиями захоронения, ей угрожают.

В морге города Салехард Людмиле Навальной показали тело сына. Она подписала медицинское свидетельство о смерти российского оппозиционера.

По словам матери политика, ей не отдают тело сына, а требуют провести тайные похороны без прощания.

По словам мамы Навального, следователи угрожают, если она не согласится на их условия, "с телом сына что-нибудь сделают".

В своем видеообращении мать российского оппозиционера не сообщила, какая причина смерти сына указана в подписанном ею медицинском свидетельстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для победы в войне над Россией Украина должна сделать своими приоритетами переход к обороне, восстановление боеспособности армии и нанесение ударов по наиболее уязвимым местам российской армии. По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана, для сохранения шансов на победу над РФ Украина должна руководствоваться принципом "удерживай, перестраивай, бей".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики начали перебрасывать на другие участки фронта свои подразделения из оккупированного города Авдеевка Донецкой области. В ближайшее время следует ожидать усложнения ситуации на южном фронте в Запорожской области и Харьковском направлении.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w2iysafhiXM
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости