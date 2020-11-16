Навальный подал иск в суд на Пескова о защите чести, достоинства, деловой репутации

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Дмитрий Симоненко
Алексей Навальный подал иск в суд о защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам на пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. Об этом говорится в реестре Пресненского районного суда города Москвы.
Ранее российский оппозиционный лидер заявлял, что подаст в суд на Дмитрия Пескова из-за его слов о том, что Навальный мог работать со специалистами ЦРУ, а также потребовал доказательства того, о чем заявил Песков. Известно, что свое предположение в отношении Навального пресс-секретарь Путина высказал 1 октября, комментируя заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который назвал ситуацию с отравлением Навального срежиссированной западными спецслужбами. Позже глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Навального могли отравить "Новичком" уже в Германии либо на борту авиасудна, которым его эвакуировали из Омска в Берлин.
Он подчеркнул, что в клинике "Шарите" токсинов в организме Навального не нашли. Но в то же время, следы отравляющего вещества были выявлены только в лаборатории немецких вооружённых сил. Но при этом правоохранительные органы Германии не обнародуют данных об анализах и о лечении Навального.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Навальный готовится ко второму отравлению “Новичком”.
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