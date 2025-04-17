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Назревает коллапс: в России растет дефицит врачей

Из-за нехватки врачей россиян начнут лечить фельдшеры и акушерки

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

Минздрав РФ разрешил фельдшерам и акушеркам выполнять функции врача в случае нехватки нужных специалистов в медицинском учреждении. Соответствующий приказ вступит в силу с 1 сентября.

Назревает коллапс: в России растет дефицит врачей

В РФ не хватает врачей. Фото из открытых источников

Согласно документу, среднему персоналу разрешат принимать роды и назначать пациентам лекарства, включая наркотические и психотропные препараты. Кроме акушера-гинеколога, в списке специалистов, которых можно заменить менее компетентными сотрудниками, указываются врач общей практики, терапевт и педиатр. Делегировать полномочия фельдшерам будет руководитель медучреждения.

Глава профсоюза "Фельдшер.ру" Дмитрий Беляков связывает нововведения Минздрава РФ с общим дефицитом кадров в медицине. По его словам, уже сейчас бригада скорой помощи, которая везет рожениц в больницу, может состоять из одного фельдшера.

По его мнению, специалисты со средним медицинским образованием могут справиться с отдельными врачебными задачами, но нагрузки на фельдшеров без того чрезмерны, что приводит к их уходу из профессии, а возложение дополнительных обязанностей без увеличения зарплат спровоцирует новую волну увольнений и еще больший дефицит кадров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские строительные компании столкнулись с падением спроса, резко сократили объемы строительства и могут быть вынуждены перейти к сокращениям и даже закрытию бизнеса, заявил диктатор РФ Владимир Путин. "Запуск новых проектов сократился на 23% по отношению к предыдущему году. У застройщиков растут долги, что чревато устойчивостью бизнеса, вплоть до выхода с рынка, и может привести к сокращению занятости в отрасли, негативно отразиться на всей экономике", — сказал он.



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Источник: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202504140028
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