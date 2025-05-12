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Назван удар от Запада, который точно приведет к краху Кремля

Предложение Путина по поводу переговоров уже можно считать его поражением

сегодня, 10:55
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Клименко Елена

Решительность и сплоченность западных лидеров в стремлении покончить с войной в Украине вызывают у Кремля серьезную обеспокоенность. Именно это, по словам народного депутата Украины Александра Мережко, больше всего пугает российского диктатора Владимира Путина. Хотя глава РФ и не намерен останавливать агрессию, ультимативная позиция Запада ставит его в затруднительное дипломатическое положение.

Назван удар от Запада, который точно приведет к краху Кремля

Фото: коллаж comments.ua

По словам нардепа, Запад еще не использовал весь потенциал санкционного давления. Имеются чувствительные сферы в российской экономике, на которые можно усилить давление. Более того, сам факт того, что Путин заговорил о переговорах, является косвенным признанием слабости.

"Его величайший страх — единство Запада. И сейчас мы видим это единство, так называемую "коалицию решительных". Это сигнал, что санкционный ресурс еще не исчерпан. То, что Путин предлагает переговоры, — уже свидетельство его поражения", — пояснил Мережко.

По его словам, требования Путина уже не те, что раньше. Сначала он настаивал на переговорах только с США, исключая Украину. Теперь же, осознав изоляцию, соглашается на прямой диалог и с Киевом.

Также Мережко считает, что реакция США на отказ Путина прекратить огонь с 12 мая должна быть жесткой, как было обещано. Ведь, по его мнению, Кремль исторически не соблюдал никаких переговоров, и вести диалог с ним — бесполезно.

"Путин не может остановиться. Его власть держится на войне. В глазах многих россиян война и сам Путин стали одним целым", — подытожил депутат.

Портал "Комментарии" уже писал, что значительный оползень в позиции Белого дома в отношении Украины произошел после короткой, но влиятельной встречи в Ватикане между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским, заявил в интервью для РБК-Украина сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



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Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/putin-ne-zdaten-zupinitisya-merezhko-poyasniv-yakogo-udaru-vid-zahodu-najbilshe-boyatsya-v-kremli.htm
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