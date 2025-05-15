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Названа настоящая причина того, почему Путин не полетел в Стамбул

Путин не полетел в Стамбул из-за ряда причин, среди них, например, отсутствие реального давления со стороны Трампа

сегодня, 09:59
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Ткачик Олеся

Кремлевскому диктатору Владимиру Путину на самом деле незачем было лететь в Стамбул, считает политолог Максим Яли.

Названа настоящая причина того, почему Путин не полетел в Стамбул

Владимир Путин

По его словам, на Путина никто не оказывал реального давления. Он также добавил, что американский президент Дональд Трамп не заявлял о том, что если диктатор не прибудет в Турцию и не прекратит войну, он введет 500% санкции для покупателей российской нефти.

При этом Яли добавил, что ситуация на фронте для российской армии не является критической.

"Если он до этого заявлял, что для встречи с Трампом нужно реальное договорённости предварительные, а не просто "кофе попить", то лететь для встречи с Зеленским, которого он физически не переносит? Чтобы что?" — спрашивает эксперт.

Он допустил, что с украинской стороны на переговорах, вероятнее всего, будут присутствовать глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Как считает Яли, обе стороны заявят и так известные условия для перемирия, которые являются диаметрально противоположными. Формально, подчеркивает эксперт, обе стороны продемонстрируют готовность к переговорам, чего и требовал от обеих сторон Трамп. После этого они разъедутся.

"Трамп напишет пост в своей социальной сети о том, что был достигнут невиданный дипломатический успех. "Впервые за три года русские и украинцы сели за стол переговоров! Только благодаря мне!" А то, что никакого результата не будет, то уже не самое главное", — говорит Яли.

При этом он добавил, то, что ЕС ввёл накануне переговоров санкции против РФ является косвенным свидетельством того, что и прекращения огня на 30 дней тоже не будет объявлено.

То есть, подчеркнул эксперт, Путин делает ставку на летнее наступление.

"Задача минимум, которую он может продать своему населению как победу — выход на админграницы Донецкой и Луганской областей. Естественно, захватить Запорожье и Херсон летом он не сможет. А вот Покровск попытаться может и захочет. Время играет на его сторону. Он в этом уверен", — говорит Яли.

И пока, добавляет эксперт, Трамп не введёт обещанные жёсткие санкции, никаких реальных результатов на дипломатическом фронте не будет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин отправил на переговоры в Стамбул делегацию ноунеймов.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Vi2r1w7yjjBtEkwbUfHKRSJFq9zRL9fG1jYytgRBEfnD5p11RsBUJUZjErvGuaaDl&id=100004292079149&locale=ru_RU
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