Названа настоящая причина того, почему Путин не полетел в Стамбул

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Ткачик Олеся
Кремлевскому диктатору Владимиру Путину на самом деле незачем было лететь в Стамбул, считает политолог Максим Яли.
Владимир Путин
По его словам, на Путина никто не оказывал реального давления. Он также добавил, что американский президент Дональд Трамп не заявлял о том, что если диктатор не прибудет в Турцию и не прекратит войну, он введет 500% санкции для покупателей российской нефти.
При этом Яли добавил, что ситуация на фронте для российской армии не является критической.
Он допустил, что с украинской стороны на переговорах, вероятнее всего, будут присутствовать глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.
Как считает Яли, обе стороны заявят и так известные условия для перемирия, которые являются диаметрально противоположными. Формально, подчеркивает эксперт, обе стороны продемонстрируют готовность к переговорам, чего и требовал от обеих сторон Трамп. После этого они разъедутся.
При этом он добавил, то, что ЕС ввёл накануне переговоров санкции против РФ является косвенным свидетельством того, что и прекращения огня на 30 дней тоже не будет объявлено.
То есть, подчеркнул эксперт, Путин делает ставку на летнее наступление.
И пока, добавляет эксперт, Трамп не введёт обещанные жёсткие санкции, никаких реальных результатов на дипломатическом фронте не будет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин отправил на переговоры в Стамбул делегацию ноунеймов.
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