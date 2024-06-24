Названы причины, почему Дагестан стал эпицентром беспорядков: в чем польза для Украины

Дагестан в третий раз стал эпицентром беспорядков и тому есть несколько причин, считает политолог Вадим Денисенко.

Теракт в Дагестане

Во-первых, отмечает эксперт, руководитель региона Меликов сломал в пользу существующие многие десятилетия коррупционные системы противовесов и договоренностей, которые существовали в регионе, где проживает около двадцати разных национальностей, которые все время конфликтуют друг с другом. Новая система Меликова трещит. Просто линии разлома не так очевидны, как это может показаться на первый взгляд, говорит политолог.

Во-вторых, говорит Денисенко, в регионе оказывают огромное влияние запрещенные в России два проповедника-салафита, которых смело можно называть соавторами первых двух беспорядков. Что касается последнего, то, судя по всему, без них тоже не обошлось.

Третий фактор – все местные силовики – местные, и они будут воевать со своими.

"Предварительно, можем говорить, что вчерашние выступления организованы даргинцами – вторым по численности народом, не имеющим своего представителя в высшем руководстве республики. Сыграл ли этот фактор какую-то роль, пока говорить сложно", — подчеркнул Денисенко.

По его словам, во вчерашнем выступлении очень важен четко обозначенный национальный фактор.

"По сути, кроме нападения на синагогу (едва ли не первый факт в России) для нас важно четко антироссийское выступление с нападением на церковь. В Дагестане россиян менее 4%, но, не можем исключать, что в последнее время их точечно начали ставить на важные должности, вытесняя "нелояльных" местных. В привязке к фактору салвфитских проповедей получена гремучая смесь", — говорит Денисенко.

Кроме того, по его словам, следует обратить внимание на то, что выступление состоялось в день марша Пригожина, а место выступления – Дербент. Именно туда кремлевский диктатор Владимир Путин поехал после марша Пригожина, и там его очень тепло приветствовали местные жители. Этот факт также приводит к мысли о, прежде всего, антивластной и антироссийской направленности, отметил политолог.

"Для нас важно, что традиционная для российской власти линия "во всем виновны украинцы" неожиданно наткнулась на сопротивление внутри самого истеблишмента (поводырем неожиданно выступил Рогозин). Отдельно следует подумать, кому может быть выгодна вся эта история в РФ. И тут сразу приходит на ум Кадыров, который сейчас борется за утверждение своего клана в качестве безальтернативных властей в Чечне после ухода от дел самого Кадырова. Конечно, это не значит, что он организовал историю в Дербенте, но теоретически он может из нее получить определенные дивиденды", — говорит политолог.

То есть, говорит Денисенко, история в Дагестане носит региональный характер и пока не выходит за пределы республики. Главный вопрос, на который нет ответа — способна ли эта история перекинуться на другие регионы.

"Пример Крокуса показал слабость спецслужб. В то же время отсутствие каких-либо заявлений от нападающих, как в Крокусе так и в Дербенте не дает возможности понять масштабы замыслов организаторов. В то же время можно не сомневаться, что система управления РФ предусматривает появление новых маленьких черных лебедей в ближайшее время. При этом власть не будет делать никаких выводов и каких-либо изменений. Потому что менять нужно слишком многое", — говорит Денисенко.

По его мнению, все это не приведет к массовым беспорядкам. Россия достаточно давно вошла в стадию "Мы понимаем, что власть нам лжет, но у нас нет альтернативы".

"И ключевой вопрос, появится ли эта самая альтернатива, хоть на уровне идей. Без появления "Идеи" никакие изменения невозможны", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США указали на вероятных организаторов терактов в Дагестане.



