Названы страны ЕС, которые будут присутствовать на инаугурации Путина

Страны Европейского Союза разделились относительно того, отправлять ли своих представителей на так называемую инаугурацию российского диктатора Владимира Путина. 20 стран были категорически против, однако семь стран ЕС выразили готовность отправить свои делегации в Кремль.



На инаугурацию Путина прибудет шесть стран ЕС. Фото из открытых источников

Издание "Радио Свобода" получило перечень стран Европейского Союза, представители которых будут участвовать в мероприятиях по инаугурации Владимира Путина.

В список инаугурации Путина попали шесть стран ЕС: Венгрия, Франция, Словакия, Кипр, Мальта и Греция.

Седьмой страной, чьи представители должны были присутствовать на инаугурации русского диктатора, была Бельгия. Однако страна отказалась участвовать в мероприятиях 7 мая – в день инаугурации Путина. Таким образом, 21 страна ЕС проигнорирует мероприятия в Москве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три страны официально заявили, что не будут участвовать в инаугурации российского диктатора Владимира Путина. Первой о бойкоте Путина объявила Эстония, где назвали "немыслимым" присутствие ее представителей на инаугурации лидера РФ. К ней присоединилась Чехия. Третьей страной, официально заявившей о неучастии в инаугурации Путина стала Германия. Кроме того, в Берлине отметили, что считают президентские выборы в России незаконными.

Также "Комментарии" писали о списке лидеров стран, которые приедут в Москву на 9 мая. Помимо привычных партнеров России, в частности Беларуси и Казахстана, в РФ также прибудут лидеры Южной Америки, Азии и Африки. Всего ожидается, что на "параде победы" к Путину прибудет восемь президентов.



