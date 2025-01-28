Не 9 мая: Стало известно, когда на самом деле Путин завершит войну

Если кремлевский диктатор Владимир Путин сейчас выполнит требования американского президента Дональда Трампа по поводу прекращения войны в Украине, он будет выглядеть слабым в глазах его окружения, об этом в колонке для "Главреда" написал бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Владимир Путин

Впрочем, он обратил внимание, что кремлевский диктатор уже заявил, что Россия достигла своих целей, то есть пробила коридор в Крым и захватила 20% украинской территории. При этом он добавляет, что всех планов РФ не удалось достичь только потому, что Россия воевала не против Украины, а против всего НАТО. Как предполагает Огрызко, Путин будет успокаивать свое население, что РФ накопит сил и доведет все задуманное до конца.

"В таком случае население, еще вчера кричавшее "Дойдем в Париж!", завтра скажет: "Все прекрасно и прекрасно, мы победили! Путин – молодец!". Мы должны понимать психологию русского "народонаселения", которое будет совершенно спокойно воспринимать все, что ему будут говорить. И та лапша, которая традиционно развешивается на уши россиянам, будет развешена еще раз. Поэтому, убежден, Путин будет обращать на мнение своего народа наименьшее внимание, потому что мнение его вассалов и рабов ему совершенно не интересно", — говорит дипломат.

Впрочем, по его мнению, Путин все-таки будет бояться реакции своего окружения. Но если он сможет объяснить своей экономической группе, что Россия вернется к определенной норме, а затем восстановит все, как было, такая логика вполне может быть воспринята.

"Ура-патриоты, фсбшники и армейская верхушка будут против прекращения огня. Кто кого победит, мы и увидим", – добавил эксперт.

При этом он подчеркивает, что такой вариант прекращения войны предполагает, что она все равно рано или поздно возобновится.

"Россия будет вести войну, пока у нее для этого есть силы. А когда Путин увидит, что уже все, конец, что через месяц у него начнутся такие изменения в государстве, которые приведут к краху всей системы, можно будет думать, что он начнет реальные переговоры. А все это займет минимум 6, а то и все 12 месяцев. Поэтому пока я, исходя из своих знаний относительно России, не могу предположить, что война закончится после того, как Трамп позвонит Путину. Договариваться придется, но вопрос – когда и как", – говорит Огрызко.

Он обратил внимание, что Путин отмечал, что Россия еще может вести войну около года, и пока она может воевать, она будет воевать.

"За этот год Россия будет продолжать наступление и будет цепляться за все, если ей не дадут по зубам. Война для Путина – это форма сохранения своей власти, а значит, и себя физически. Путин вне власти это труп – и политический, и физический. Это прямой логический вывод: Путину война нужна, и он будет вести войну до тех пор, пока патроны не будут отстреляны", — считает Огрызко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , закончится ли война в Украине до 9 мая.



