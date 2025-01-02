logo

BTC/USD

96592.70

ETH/USD

3457.99

LTC/USD

106.76

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Не Донбасс и «Новороссия»: какие на самом деле территории нужны Путину в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Не Донбасс и «Новороссия»: какие на самом деле территории нужны Путину в Украине

Путин готов вести войну без конца и без края ради достижения одной единственной цели в Украине

сегодня, 14:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Захват кремлевским диктатором Владимиром Путиным и его армией какого-то региона в Украине не является его победной целью, сказал в интервью "Радио Свобода" политический обозреватель Виталий Портников.

Не Донбасс и «Новороссия»: какие на самом деле территории нужны Путину в Украине

Владимир Путин

По его словам, ставкой в этой войне не являются несколько районов Донецкой области. Эксперт считает, что все требования Путина – это не условия прекращения войны, а лишь повод ее продолжить.

"Я совершенно уверен, что если бы эти условия вдруг каким-то образом были бы выполнены или российская армия захватила бы эти территории, Путин нашел бы новые причины для продолжения войны. Потому что Донецкая, Луганская, Херсонская или Запорожская область – это вообще не цель Путина, это просто регионы, которые совершенно случайно оказались под российским контролем", — подчеркнул Портников.

По его словам, в 2014 году Донецкую и Луганскую область удалось удержать в ходе так называемой "спецоперации" с участием российских диверсантов, а другие регионы, на которые была такая же атака, удержать не удалось, как это было в Харьковской и Одесской областях.

При этом Портников добавляет, что в 2022 году именно в Запорожской и Херсонской областях россияне смогли закрепиться, поэтому эти регионы – это не цель и не условие, а всего лишь плацдарм.

"Победа России, с точки зрения Путина, будет одержана исключительно в том случае, если украинское государство исчезнет с политической карты мира. И война будет вестись для достижения ровно этой цели и столько, сколько у России хватит ресурсов, чтобы добиваться именно этой цели", — уверен Портников.

Эксперт добавил, что если будет установлено какое-то перемирие, то исключительно не условиях, которые помогут РФ позже безболезненно захватить Украину.

"Именно к такой войне без конца и без края с возможностью распространения на новые регионы, с возможностью эскалации между Россией и европейскими странами, с возможностью начала Третьей мировой войны с использованием ядерного оружия между Россией и Соединенными Штатами и следует нам готовиться, – говорит Виталий Портников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Западе хотят, чтобы в Украине просто перестали стрелять.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.svoboda.org/a/voyna-zashla-slishkom-daleko-pridet-li-mir-v-ukrainu-v-2025-godu-/33258459.html?fbclid=IwY2xjawHjTKRleHRuA2FlbQIxMQABHcE_nWYSMHhKOP5YrPPxBY7FlUbv__YstaZjqc1Xb7lFJtHeUBiZpuYYWg_aem_xghqFtqRVnSWaQdOQf3bqA
Теги:

Новости

Все новости