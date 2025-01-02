Не Донбасс и «Новороссия»: какие на самом деле территории нужны Путину в Украине

Захват кремлевским диктатором Владимиром Путиным и его армией какого-то региона в Украине не является его победной целью, сказал в интервью "Радио Свобода" политический обозреватель Виталий Портников.

Владимир Путин

По его словам, ставкой в этой войне не являются несколько районов Донецкой области. Эксперт считает, что все требования Путина – это не условия прекращения войны, а лишь повод ее продолжить.

"Я совершенно уверен, что если бы эти условия вдруг каким-то образом были бы выполнены или российская армия захватила бы эти территории, Путин нашел бы новые причины для продолжения войны. Потому что Донецкая, Луганская, Херсонская или Запорожская область – это вообще не цель Путина, это просто регионы, которые совершенно случайно оказались под российским контролем", — подчеркнул Портников.

По его словам, в 2014 году Донецкую и Луганскую область удалось удержать в ходе так называемой "спецоперации" с участием российских диверсантов, а другие регионы, на которые была такая же атака, удержать не удалось, как это было в Харьковской и Одесской областях.

При этом Портников добавляет, что в 2022 году именно в Запорожской и Херсонской областях россияне смогли закрепиться, поэтому эти регионы – это не цель и не условие, а всего лишь плацдарм.

"Победа России, с точки зрения Путина, будет одержана исключительно в том случае, если украинское государство исчезнет с политической карты мира. И война будет вестись для достижения ровно этой цели и столько, сколько у России хватит ресурсов, чтобы добиваться именно этой цели", — уверен Портников.

Эксперт добавил, что если будет установлено какое-то перемирие, то исключительно не условиях, которые помогут РФ позже безболезненно захватить Украину.

"Именно к такой войне без конца и без края с возможностью распространения на новые регионы, с возможностью эскалации между Россией и европейскими странами, с возможностью начала Третьей мировой войны с использованием ядерного оружия между Россией и Соединенными Штатами и следует нам готовиться, – говорит Виталий Портников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Западе хотят, чтобы в Украине просто перестали стрелять.



