Не Донбасс и «Новороссия»: какие на самом деле территории нужны Путину в Украине

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Ткачик Олеся
Захват кремлевским диктатором Владимиром Путиным и его армией какого-то региона в Украине не является его победной целью, сказал в интервью "Радио Свобода" политический обозреватель Виталий Портников.
Владимир Путин
По его словам, ставкой в этой войне не являются несколько районов Донецкой области. Эксперт считает, что все требования Путина – это не условия прекращения войны, а лишь повод ее продолжить.
По его словам, в 2014 году Донецкую и Луганскую область удалось удержать в ходе так называемой "спецоперации" с участием российских диверсантов, а другие регионы, на которые была такая же атака, удержать не удалось, как это было в Харьковской и Одесской областях.
При этом Портников добавляет, что в 2022 году именно в Запорожской и Херсонской областях россияне смогли закрепиться, поэтому эти регионы – это не цель и не условие, а всего лишь плацдарм.
Эксперт добавил, что если будет установлено какое-то перемирие, то исключительно не условиях, которые помогут РФ позже безболезненно захватить Украину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Западе хотят, чтобы в Украине просто перестали стрелять.
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