Не двигается половина лица, проблема с дикцией: у Путина заметили немало странных вещей (ФОТО, ВИДЕО)

Во время прямой линии президента России Владимира Путина пользователи заметили ряд удивительных деталей в его поведении, мимике и жестах. К тому же Путин периодически кашлял и имел проблемы с произношением некоторых слов.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В социальных сетях распространяются видео, где видно, что левая нижняя часть его лица почти не двигается. В частности, во время разговора верхняя левая губа остается практически неподвижной, что создает впечатление ее онемения.

Также наблюдалось, что президент РФ активно использовал только правую руку для жестов, в то время как левая либо оставалась на столе, либо поднималась очень редко. Такие проявления могут свидетельствовать о нарушении иннервации части тела, что, вероятно, связано с состоянием здоровья. Впрочем, в сети также предполагается, что это может быть следствием косметологических процедур, таких как введение ботокса, хотя лоб и брови Путина оставались достаточно подвижными.

Дополнительно внимание зрителей привлекло постоянное покашливание Путина, которое происходило почти после каждых двух-трех слов. Это раздражало даже российских зрителей. Путин также часто тянулся к стакану, который не был прозрачным, поэтому невозможно было точно определить, что он пил.

Также в сеть попало видео, где Путин не смог с первого раза произнести несложное слово "возросли". Еще россияне сетовали на шепелявость их лидера, хотя она, по мнению пользователей, сопровождает Путина не первый год.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин назвал войну "движухой" и сказал, что начали ее, потому что скучно. На очередной пресс-конференции российский диктатор Владимир Путин назвал войну "движухой" и сказал, что застой экономики был до войны.

Он также оговорился, сказав, что российская армия не "увольняет", как они привыкли утверждать, а забирает территории у Украины. Затем он поправился.





