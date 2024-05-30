Не могла двигаться и мучилась от боли: что происходило перед смертью с известной русской актрисой

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российская киноактриса Анастасия Заворотнюк , ушедшая из жизни в ночь на 30 мая 2024 года, в несколько последних дней перед смертью не могла двигаться и очень потеряла вес.
Умерла Анастасия Заворотнюк (фото из открытых источников)
Как информирует российский пропагандистский телеграмм-канал " Тулуп Турберидзе ", звезда ушла из жизни на руках своего мужа, фигуриста Петра Чернышева.
Как сообщает телеграмм-канал, она умерла в хосписе.
"Актриса буквально усохла и не могла двигаться перед смертью. Мучилась от головной боли, которую можно было купировать только сильнейшими наркотическими обезболивающими", — написали пропагандисты телеграмм-канала.
Сообщают, что Заворотнюк совсем не походила на красавицу, какой была в жизни. "Онкология безвозвратно унесла у нее не только жизнь, но и красоту", — сообщает телеграмм-канал.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла российская актриса из сериала "Моя прекрасная няня". Известная актриса Анастасия Заворотнюк, ставшая популярной благодаря главной роли в сериале "Моя прекрасная няня", скончалась на 53-м году жизни. Об этом сообщила семья актрисы.У Анастасии Заворотнюка диагностировали злокачественную опухоль головного мозга примерно пять лет назад, после чего она перестала появляться на публике. По словам семьи, актриса скончалась ночью после "долгой и тяжелой борьбы" с болезнью. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года и получила широкую известность благодаря своим талантам актрисы и телеведущей. Она известна не только своей работой в кино и телевидении, но и активной общественной позицией.
Актриса была трижды замужем. Ее третий брак был с фигуристом Петром Чернышевым, от которого она родила дочь Милу в 2018 году, вскоре после чего и была обнаружена ее болезнь.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!