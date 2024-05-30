Российская киноактриса Анастасия Заворотнюк , ушедшая из жизни в ночь на 30 мая 2024 года, в несколько последних дней перед смертью не могла двигаться и очень потеряла вес.

Умерла Анастасия Заворотнюк (фото из открытых источников)

Как информирует российский пропагандистский телеграмм-канал " Тулуп Турберидзе ", звезда ушла из жизни на руках своего мужа, фигуриста Петра Чернышева.

Как сообщает телеграмм-канал, она умерла в хосписе.

"Актриса буквально усохла и не могла двигаться перед смертью. Мучилась от головной боли, которую можно было купировать только сильнейшими наркотическими обезболивающими", — написали пропагандисты телеграмм-канала.

Сообщают, что Заворотнюк совсем не походила на красавицу, какой была в жизни. "Онкология безвозвратно унесла у нее не только жизнь, но и красоту", — сообщает телеграмм-канал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умерла российская актриса из сериала "Моя прекрасная няня". Известная актриса Анастасия Заворотнюк, ставшая популярной благодаря главной роли в сериале "Моя прекрасная няня", скончалась на 53-м году жизни. Об этом сообщила семья актрисы.

У Анастасии Заворотнюка диагностировали злокачественную опухоль головного мозга примерно пять лет назад, после чего она перестала появляться на публике. По словам семьи, актриса скончалась ночью после "долгой и тяжелой борьбы" с болезнью. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года и получила широкую известность благодаря своим талантам актрисы и телеведущей. Она известна не только своей работой в кино и телевидении, но и активной общественной позицией.

Актриса была трижды замужем. Ее третий брак был с фигуристом Петром Чернышевым, от которого она родила дочь Милу в 2018 году, вскоре после чего и была обнаружена ее болезнь.

