Не могли распрощаться: в Кремле рассказали, почему Трамп и Путин так долго говорили

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Лиля Воробьева
После того, как Трамп в своем новом посту расхвалил разговор Путина и назвал его очень хорошим. Его помощник Ушаков провел брифинг по итогам телефонного разговора Путина и Трампа.
Юрий Ушаков (фото из открытых источников)
Путин в начале беседы поздравил Трампа с рождением 11 внука, пожелав здоровья новорожденному и дочери лидера США.
Он также рассказал, почему они так долго говорили.
Также Ушаков рассказал, что политики якобы обращались друг к другу по имени: Дональд и Владимир и никто из них не хотел класть первую трубку во время телефонного разговора.
Но следует отметить, что верить всем заявлениям Кремля не стоит, ведь они часто выдают фейковые и неправдивые сообщения. О том, учитывая пост президента США, Путину удалось опять перетянуть Трампа на свою сторону.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что радостный Трамп заявил об очень хорошем разговоре с Путиным . Россия и Украина немедленно начнут переговоры по прекращению огня и прекращению войны заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным. Так он заявил, что разговор прошел очень хорошо. Соответствующий пост он изложил в своей соцсети.
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