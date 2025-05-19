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Не могли распрощаться: в Кремле рассказали, почему Трамп и Путин так долго говорили

Ушаков рассказал новые подробности о разговоре Трампа и Путина

сегодня, 21:41
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Автор:
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Лиля Воробьева

После того, как Трамп в своем новом посту расхвалил разговор Путина и назвал его очень хорошим. Его помощник Ушаков провел брифинг по итогам телефонного разговора Путина и Трампа.

Не могли распрощаться: в Кремле рассказали, почему Трамп и Путин так долго говорили

Юрий Ушаков (фото из открытых источников)

Путин в начале беседы поздравил Трампа с рождением 11 внука, пожелав здоровья новорожденному и дочери лидера США.

"Это был откровенный и конструктивный разговор. И интересно, что он начался с того, что наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже 11 его внука. И пожелал, конечно, здоровья новорожденному и дочери Трампа",- рассказал он.

Он также рассказал, почему они так долго говорили.

"Было много отступлений, поэтому и разговор такой долгий, плюс еще перевод. Но я скажу вам, что редко бывают разговоры такой продолжительности, когда оба президента, ни один из них не хотел заканчивать разговор, не хотел, если так можно выразиться, класть трубку", — сказал он.

Также Ушаков рассказал, что политики якобы обращались друг к другу по имени: Дональд и Владимир и никто из них не хотел класть первую трубку во время телефонного разговора.

"Трамп сказал: "Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, и я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю". Такая концовка тоже характеризует характер разговора, который состоялся между лидерами",- сказал Ушаков.

Но следует отметить, что верить всем заявлениям Кремля не стоит, ведь они часто выдают фейковые и неправдивые сообщения. О том, учитывая пост президента США, Путину удалось опять перетянуть Трампа на свою сторону.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что радостный Трамп заявил об очень хорошем разговоре с Путиным . Россия и Украина немедленно начнут переговоры по прекращению огня и прекращению войны заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным. Так он заявил, что разговор прошел очень хорошо. Соответствующий пост он изложил в своей соцсети.



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