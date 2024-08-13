Не нашли места в России: россиян из Курской области эвакуируют на территорию Украины

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Slava Kot
Исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил, что договорился эвакуировать жителей Курщины на подконтрольные России территории Запорожской области. По его словам, оккупированный регион может поделиться своим опытом, ведь живет в условиях военных действий.
Эвакуация россиян из Курской области. Фото из открытых источников
Губернатор Курской области Алексей Смирнов договорился с пророссийским сепаратистом и назначенным руководителем оккупированной Запорожской области Евгением Балицким по эвакуации жителей Курской области.
Далее российский политик рассказал, что жители зоны боев в Курской области будут перемещены на оккупированную территорию Украины.
По его словам, в ближайшее время будут укомплектованы первые рейсы из Курской области в пункты временного размещения Запорожской области.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД Украины назвал официальную цель наступления Украины на территорию России и боев в Курской области.
Также "Комментарии" писали о неожиданной помощи украинским военным. Жители Курска и российские срочники выдают позиции кадыровцев.
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