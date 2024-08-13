Не нашли места в России: россиян из Курской области эвакуируют на территорию Украины

Исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил, что договорился эвакуировать жителей Курщины на подконтрольные России территории Запорожской области. По его словам, оккупированный регион может поделиться своим опытом, ведь живет в условиях военных действий.



Эвакуация россиян из Курской области. Фото из открытых источников

Губернатор Курской области Алексей Смирнов договорился с пророссийским сепаратистом и назначенным руководителем оккупированной Запорожской области Евгением Балицким по эвакуации жителей Курской области.

"Обсудили текущую ситуацию в Курской области и возможные меры по улучшению безопасности наших граждан. Запорожская область – регион, живущий в условиях военного положения, ежедневно борющийся с украинским нацизмом, имеет огромный опыт как в военных действиях, так и волонтерской работе, и этот опыт может помочь нам", — заявил Смирнов.

Далее российский политик рассказал, что жители зоны боев в Курской области будут перемещены на оккупированную территорию Украины.

"Одна из ключевых тем разговора стала помощь в размещении переселенцев из приграничных районов. Евгений Балицкий предложил использовать для этого санатории и пансионаты на берегу Азовского моря, расположенные от Бердянска до Кирилловки", — пишет Смирнов.

По его словам, в ближайшее время будут укомплектованы первые рейсы из Курской области в пункты временного размещения Запорожской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД Украины назвал официальную цель наступления Украины на территорию России и боев в Курской области.

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