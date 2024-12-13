Не перемирие: в Кремле сказали, что хотят от Украины для окончания войны

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не поддерживает идею перемирия с Украиной. По его словам, Москва хочет закончить войну в Украине на своих условиях с выполнением задач, которые поставил российский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле отреагировал на вопрос о возможном перемирии с Украиной. Представитель Путина отверг эту идею, заявив, что Москва хочет иметь "мир" только на своих условиях.

"Перемирие – это не то, что мы хотим. Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия и будут достигнуты все поставленные нами цели", — сказал Песков.

Спикер Кремля также заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам с Украиной, однако снова назвал условия РФ.

"Россия сохраняет свою открытость для переговоров. Считаем их возможными и необходимыми на базе стамбульских договоренностей 2022 года", — добавил Песков.

Напомним, что в июне Путин озвучил основные условия для начала переговоров Украины и России об окончании войны. По его словам, Украина должна быть нейтральной, безъядерной, внеблоковой страной без движения в НАТО. Путин также настаивает на выводе украинских войск из четырех областей, которые находятся под частичным контролем РФ: Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле нашли общую позицию с Трампом по поводу войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили на заявление Трампа начать мирные переговоры для окончания войны.