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Главная Новости Мир Россия Не проголосуете, отключим.. воду: в России депутат "пролетел" на выборах и отомстил избирателям
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Не проголосуете, отключим.. воду: в России депутат "пролетел" на выборах и отомстил избирателям

Депутат от партии "Единая Россия" отключил водоколонку от электроснабжения, что полностью отрезало людей от артезианских истоков

сегодня, 16:23
Автор:

Екатерина Белоброва

В Челябинской области депутат от партии "Едина Россия"  Владимир Курилов после того, как на выборах 13 сентября проиграл на выборах своему конкуренту, распорядился отключить водоколонку общего пользования от электричества. Это целиком отрезало возможность для жителей набирать чистую воду для пищевых нужд.

Не проголосуете, отключим.. воду: в России депутат "пролетел" на выборах и отомстил избирателям

Отмечается, что именно Курилов открывал эту водоколонку после ее ремонта и механизации подкачки воды. Теперь новый депутат, победивший на округе, Лев Живайкин предпринимал меры по возобновлению мощностей на этот объект, но пока безуспешно: владелец колонки - старый друг экс-депутата.

Многие жители поселка разводят руками: для них такой поступок Курилова кажется более чем странным.

"Что нам теперь делать? Мы так привыкли использовать эту колонку, она постоянно пользовалась спросом. Но мы и подумать не могли, что чистая вода - плата за наши голоса на выборах", - отмечает растерянная жительница Троицка.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что фронтмен группы "ТИК" Виктор Бронюк заявил о политических амбициях.


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