Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, именно Великобритания могла быть первой страной, которая дала разрешение Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России.

Дмитрий Песков

По словам пресс-секретаря диктатора Путина, британцы якобы "пытаются бежать впереди повозки".

"На уровне, по-моему, даже премьер-министра они говорили о том, что считают возможным использование их оружия как угодно. Они этого прямо не скрывали. Поэтому, если говорить о каком-то акте разрешения киевскому режиму, то я думаю, что англичане могли быть вообще первыми здесь. Этого нельзя исключать", — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российской территории. 20 ноября британская газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты также разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

Известно, что Украина ударила по Брянской области ракетами ATACMS, а уже 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow были атакованы военные объекты на территории РФ в Брянской и Курской областях. В последнем регионе был атакован один из командных пунктов группировки войск "Север".

При этом агентсов Bloomberg подчеркивает, что Великобритания одобрила использование Storm Shadow для ударов по территории РФ в ответ на развертывание Кремлем северокорейских военных в войне. Лондон расценил этот шаг Москвы как эскалацию конфликта.



