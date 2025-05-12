В Кремле все-таки не смогли промолчать после заявлений президента США Дональд Трамп о том, что роль США в победе во Второй мировой войне была решающей. Следовательно, свои пять копеек решил внести председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов, который считает заявления Трампа о подавляющей роли США в победе во Второй мировой войне признаками слабости лидера Америки.

Андрій Картаполов (фото з відкритих джерел)

"Меня не напрягает Трамп, потому что он плохо знает историю, а пиариться на победах других — это признак слабости",- заявил российский генерал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 11 мая Дональд Трамп сделал новое заявление о переговорах в Турции и Второй мировой войне. Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры в Турции. По крайней мере, они смогут определить, возможна ли мирная сделка. Соответствующее заявление он разместил в своей социальной сети. Также он сомневаться, что Украина заключит соглашение с Путиным.

"Президент Путин из России не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, вместо этого он хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы обсудить возможное завершение КРОВОПРОЛИТИЯ. Украина должна НЕМЕДЛЕННО согласиться на это. По крайней мере, она сможет выяснить, возможно ли заключение соглашения, а если нет — европейские лидеры и США будут знать, на чем все стоит, и смогут действовать соответственно! Я начинаю сомневаться, что Украина заключит соглашение с Путиным, который слишком занят празднованием Победы во Второй мировой войне — войне, которую невозможно было бы выиграть (даже близко!) без Соединенных Штатов Америки. ПРОВЕДИТЕ ВСТРЕЧУ, НЕМЕДЛЕННО",- написал он.





