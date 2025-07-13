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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Запад после распада СССР имел "наплевательское отношение" к России. По его словам, в сегодняшнем отношении Москвы к Западу виноваты якобы именно западные страны, которые не уважали позиции и интересы России.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину обвинил Запад в русофобии, указав, что в основе действия этих стран была не идеология, а геополитические интересы. По мнению российского диктатора, западные страны хотели достичь геополитических преимуществ над Россией и не уважали интересы Москвы.
Глава Кремля продолжил свою пропагандистскую речь, заявив, что Москва якобы пыталась донести Западу свою позицию, однако тот ее отвергал. По мнению Путина, это стало основой отличий между РФ и странами Запада. Но теперь российский диктатор уверен, что другие страны должны учитывать интересы "сильной России".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал главную цель в войне против Украины.
Также "Комментарии" писали, что премьер Италии Мелони объяснила, готов ли Путин к миру с Украиной.