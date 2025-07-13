"Не сразу все понял": Путин сделал признание о "наплевательском отношении"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Запад после распада СССР имел "наплевательское отношение" к России. По его словам, в сегодняшнем отношении Москвы к Западу виноваты якобы именно западные страны, которые не уважали позиции и интересы России.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину обвинил Запад в русофобии, указав, что в основе действия этих стран была не идеология, а геополитические интересы. По мнению российского диктатора, западные страны хотели достичь геополитических преимуществ над Россией и не уважали интересы Москвы.

"После распада СССР наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось. Это было завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ. Более того, я уже, когда стал президентом, тоже не сразу все понял", — заявил Путин.

Глава Кремля продолжил свою пропагандистскую речь, заявив, что Москва якобы пыталась донести Западу свою позицию, однако тот ее отвергал. По мнению Путина, это стало основой отличий между РФ и странами Запада. Но теперь российский диктатор уверен, что другие страны должны учитывать интересы "сильной России".

"В основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы. Это главное, основное. Пока мы не заявим себя как самостоятельное, суверенное государство, способное отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут", — добавил Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал главную цель в войне против Украины.

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