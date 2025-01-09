Не только "голубой огонек": в России на Новый год развлекались вместе с трансгендерами

В российском городе Якутск провели новогоднюю вечеринку с трансгендерами, тогда как движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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География события широка: наказанный китайский клуб в Якутске, а выступающие – женщины и мужчины из Таиланда.

Проверить заведение попросила горадминистрация – по ее данным, такие вечеринки проводили там с конца прошлого года. Владельцы клуба признают вину лишь отчасти.

Якутский городской суд признал ООО "Джинлун", которому принадлежит клуб Number One, виновным в организации массового мероприятия, нарушившем общественный порядок, и назначил штраф в 250 тыс. рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Якутии.

Инцидент произошел 2 января в Якутске, где во время шоу участники находились в голом виде и, как отмечается, пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения.

Представители ночного заведения частично признали вину, однако с частью обвинений о пропаганде не согласились. В соцсетях и мессенджерах ранее отмечалось, что в шоу принимали участие трансгендерные женщины из Таиланда.

Судебное решение еще не вступило в силу.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что во вторник Meta позволила миллиардам пользователей социальных сетей обвинять людей в психических заболеваниях на основе их сексуальной или гендерной принадлежности.

Новые правила компании запрещают образы по поводу чьего-то интеллекта или психических заболеваний в Facebook, Instagram и Threads. Однако последние рекомендации теперь содержат оговорки об обвинении ЛГБТК-людей у ​​психически больных из-за того, что они геи или трансгендеры.

Долгий список изменений к новым правилам по языку ненависти включает отмену правил, запрещающих оскорбления внешности человека на основе расы, этнического происхождения, национального происхождения, инвалидности, религиозной принадлежности, касты, сексуальной ориентации, пола, гендерной принадлежности и серьезного заболевания. Meta также отменила политику, запрещавшую выражение ненависти к человеку или группе на основе их защищенного класса и запрещающую пользователям называть трансгендерных или небинарных людей "это".