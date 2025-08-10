Не только "Орешник": в России пригрозили новым оружием

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у России есть не только баллистическая ракета "Орешник", а еще одно новейшее вооружение. По его словам, новое российское оружие создано, чтобы "охладить слишком разгоряченные головы" в столицах стран членов НАТО.

Сергей Рябков. Фото из открытых источников

Сергей Рябков в интервью государственному телеканалу "Россия 1" заявил, что у России есть еще одна новейшая разработка, кроме ракеты "Орешник".

"Орешник" — да, но есть и другое. Так что времени мы не теряли. Я не могу называть то, что мне не следует называть, но есть", — сказал Рябков.

Российский политик объяснил свое заявление о новом оружии РФ якобы необходимостью противостоять Западу, ведь Россия вышла из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Также Рябков пригрозил, что Россия благодаря новому оружию будет "охлаждать" страны НАТО.

"По большому счету отменен мораторий, просуществовавший энное количество лет. За это время изменилось столько всего, поэтому без суперсовременных вооружений, не имеющих аналогов систем, прошедших боевые испытания… какая альтернатива? Сглатывать, смириться с тем, что делают американцы и их союзники, особенно европейские поджигатели войны – их немало? Мы должны и такими способами охлаждать слишком разгоряченные головы в некоторых столицах НАТОвских государств", — сказал замглавы МИД.

Впервые об "Орешнике" российский диктатор Владимир Путин сообщил 21 ноября 2024 года, когда Россия нанесла удар заводу "Южмаш" в Днепре. Также россияне угрожали нанести новые удары "Орешнику", однако СМИ сообщали о неудачных пусках.

