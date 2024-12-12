Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан действительно предлагал установить рождественское перемирие на фронте, а также провести большой обмен пленными. Но, как заявил Песков, Киев якобы отказался от такого предложения.

Дмитрий Песков

"Премьер-министр Венгрии в ходе вчерашнего телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным выступил с предложением осуществить накануне Рождества крупный обмен пленными между Россией и Украиной, а также объявить о рождественском перемирии", — сказал Песков.

При этом спикер диктатора заявил, что Россия якобы никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 года.

Песков заявил, что Кремль якобы оперативно отреагировал на предложения Орбана. В частности, как заявил представитель Путина, в этот же день федеральная служба безопасности передала в посольство Венгрии в Москве предложения России по обмену пленными.

Однако, как заявил Песков, судя по реакции президента Владимира Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана.

"Исходим из того, что консультации по установлению мира будут продолжены. Российская сторона полностью поддерживает усилия Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решение гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными", — заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на недавний звонок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана российскому диктатору Владимиру Путину. По словам, Зеленского, Орбану не нужно играть на "собственный имидж" через войну в Украине.



