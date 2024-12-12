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Ткачик Олеся
Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан действительно предлагал установить рождественское перемирие на фронте, а также провести большой обмен пленными. Но, как заявил Песков, Киев якобы отказался от такого предложения.
Дмитрий Песков
При этом спикер диктатора заявил, что Россия якобы никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 года.
Песков заявил, что Кремль якобы оперативно отреагировал на предложения Орбана. В частности, как заявил представитель Путина, в этот же день федеральная служба безопасности передала в посольство Венгрии в Москве предложения России по обмену пленными.
Однако, как заявил Песков, судя по реакции президента Владимира Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на недавний звонок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана российскому диктатору Владимиру Путину. По словам, Зеленского, Орбану не нужно играть на "собственный имидж" через войну в Украине.
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