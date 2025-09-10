logo

Не только российские дроны: в Польше обнаружили обломки ракеты - детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Не только российские дроны: в Польше обнаружили обломки ракеты - детали

В Польше после ночной атаки России на Украину обнаружили обломки ракеты и 7 дронов.

10 сентября 2025, 15:00
Автор:
avatar

Slava Kot

На территории Польши обнаружили обломки не только беспилотников, но и ракеты неизвестного происхождения после массированной атаки России по Украине в ночь на 10 сентября. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая.

Не только российские дроны: в Польше обнаружили обломки ракеты - детали

Россия атаковала Польшу. Фото из открытых источников

Представитель МВД Польши Каролина Галецкая заявила, что по состоянию на 11:00 в разных воеводствах Польши было найдено семь обломков дронов: пять в Люблинском воеводстве, один в Лодзьком и один в Олесне в Варминско-Мазурском воеводстве. Кроме того, были обнаружены обломки ракеты неизвестного происхождения в городе Выгалов.

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши предположили, что ракета может иметь польское происхождение, в то время как дроны с высокой вероятностью были российскими. Предварительно их идентифицировали как "Герань". Местная полиция сообщила, что расследование продолжается.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что с начала сентября польское воздушное пространство было нарушено не менее 19 раз. По его словам, на этот раз беспилотники впервые зашли не со стороны Украины, а с территории Беларуси, которую он расценил как "российскую провокацию".

Туск подтвердил сбитие по меньшей мере трех дронов, однако подчеркнул, что нет оснований говорить о состоянии войны из-за атаки РФ. Однако премьер указал, что Польша планирует активировать статью 4 НАТО после массированной атаки российских беспилотников.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что в Польше российский беспилотник атаковал в жилой дом.

Также "Комментарии" писали, что появилась первая реакция Кремля на российскую атаку по Польше.



Источник: https://wiadomosci.wp.pl/szczatki-drona-i-pocisku-niewiadomego-pochodzenia-7198715345517472a
