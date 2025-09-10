Не только российские дроны: в Польше обнаружили обломки ракеты - детали

На территории Польши обнаружили обломки не только беспилотников, но и ракеты неизвестного происхождения после массированной атаки России по Украине в ночь на 10 сентября. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая.

Россия атаковала Польшу. Фото из открытых источников

Представитель МВД Польши Каролина Галецкая заявила, что по состоянию на 11:00 в разных воеводствах Польши было найдено семь обломков дронов: пять в Люблинском воеводстве, один в Лодзьком и один в Олесне в Варминско-Мазурском воеводстве. Кроме того, были обнаружены обломки ракеты неизвестного происхождения в городе Выгалов.

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши предположили, что ракета может иметь польское происхождение, в то время как дроны с высокой вероятностью были российскими. Предварительно их идентифицировали как "Герань". Местная полиция сообщила, что расследование продолжается.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что с начала сентября польское воздушное пространство было нарушено не менее 19 раз. По его словам, на этот раз беспилотники впервые зашли не со стороны Украины, а с территории Беларуси, которую он расценил как "российскую провокацию".

Туск подтвердил сбитие по меньшей мере трех дронов, однако подчеркнул, что нет оснований говорить о состоянии войны из-за атаки РФ. Однако премьер указал, что Польша планирует активировать статью 4 НАТО после массированной атаки российских беспилотников.

