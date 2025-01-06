logo

BTC/USD

99447.26

ETH/USD

3655.66

LTC/USD

112.94

USD/UAH

42.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Не Трамп и Шольц: Стало известно, кто должен говорить с Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Не Трамп и Шольц: Стало известно, кто должен говорить с Путиным

Макрон уже понял, что все переговоры с Путиным ничего не дают, это вскоре поймут Шольц и Трамп

сегодня, 09:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Европейские лидеры продолжают обсуждать необходимость диалога с кремлевским диктатором Владимиром Путиным для достижения мира.

Не Трамп и Шольц: Стало известно, кто должен говорить с Путиным

Владимир Путин

Впрочем, как отметил в эфире 24 канала политолог Олег Лесной, история показывает, что подобные попытки уже неоднократно терпели неудачу. Например, политики разных стран, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, пытались вести переговоры с Путиным, однако это не принесло никаких результатов. поэтому, убежден эксперт, Шольцу следует принять во внимание опыт Макрона, который, после многочисленных звонков в Москву, наконец признал их безрезультатность.

"Если такая тактика не сработала у Макрона, то почему она должна заработать у Шольца?" – отметил Лесной.

Эксперт также обратил внимание на психологический портрет российского диктатора, ссылаясь на выводы украинских психиатров, которые считают Путина типичным психопатом.

"Я делаю вывод, что с ним должен говорить психиатр, а не Шольц, Макрон или Трамп. Путин очень опасный человек, а чем больше ему звонят, тем больше он упивается своей силой", — убежден Лесной.

По его словам, Путин не способен сочувствовать ни украинцам, ни россиянам. Его следует рассматривать как маньяка или патологического садиста, к которому можно найти подход только из-за создания личной угрозы. опасности для себя. Именно эту логику следует использовать в отношениях с Путиным, убежден политолог.

Лесной также упомянул позицию Дональда Трампа, который предлагает предоставлять Украине необходимое вооружение для точечных ударов по России. Хотя пока неизвестно, будут ли эти заявления реализованы, одно очевидно: Путин признает только силу, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на самом деле Трамп бессилен против Путина и не сможет остановить войну в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/komandi-sholtsa-vvazhayut-shho-dialog-putinim-vazhliviy-chomu_n2722049
Теги:

Новости

Все новости