Европейские лидеры продолжают обсуждать необходимость диалога с кремлевским диктатором Владимиром Путиным для достижения мира.

Владимир Путин

Впрочем, как отметил в эфире 24 канала политолог Олег Лесной, история показывает, что подобные попытки уже неоднократно терпели неудачу. Например, политики разных стран, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, пытались вести переговоры с Путиным, однако это не принесло никаких результатов. поэтому, убежден эксперт, Шольцу следует принять во внимание опыт Макрона, который, после многочисленных звонков в Москву, наконец признал их безрезультатность.

"Если такая тактика не сработала у Макрона, то почему она должна заработать у Шольца?" – отметил Лесной.

Эксперт также обратил внимание на психологический портрет российского диктатора, ссылаясь на выводы украинских психиатров, которые считают Путина типичным психопатом.

"Я делаю вывод, что с ним должен говорить психиатр, а не Шольц, Макрон или Трамп. Путин очень опасный человек, а чем больше ему звонят, тем больше он упивается своей силой", — убежден Лесной.

По его словам, Путин не способен сочувствовать ни украинцам, ни россиянам. Его следует рассматривать как маньяка или патологического садиста, к которому можно найти подход только из-за создания личной угрозы. опасности для себя. Именно эту логику следует использовать в отношениях с Путиным, убежден политолог.

Лесной также упомянул позицию Дональда Трампа, который предлагает предоставлять Украине необходимое вооружение для точечных ударов по России. Хотя пока неизвестно, будут ли эти заявления реализованы, одно очевидно: Путин признает только силу, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на самом деле Трамп бессилен против Путина и не сможет остановить войну в Украине.



