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Ткачик Олеся
Европейские лидеры продолжают обсуждать необходимость диалога с кремлевским диктатором Владимиром Путиным для достижения мира.
Владимир Путин
Впрочем, как отметил в эфире 24 канала политолог Олег Лесной, история показывает, что подобные попытки уже неоднократно терпели неудачу. Например, политики разных стран, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон, пытались вести переговоры с Путиным, однако это не принесло никаких результатов. поэтому, убежден эксперт, Шольцу следует принять во внимание опыт Макрона, который, после многочисленных звонков в Москву, наконец признал их безрезультатность.
Эксперт также обратил внимание на психологический портрет российского диктатора, ссылаясь на выводы украинских психиатров, которые считают Путина типичным психопатом.
По его словам, Путин не способен сочувствовать ни украинцам, ни россиянам. Его следует рассматривать как маньяка или патологического садиста, к которому можно найти подход только из-за создания личной угрозы. опасности для себя. Именно эту логику следует использовать в отношениях с Путиным, убежден политолог.
Лесной также упомянул позицию Дональда Трампа, который предлагает предоставлять Украине необходимое вооружение для точечных ударов по России. Хотя пока неизвестно, будут ли эти заявления реализованы, одно очевидно: Путин признает только силу, подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на самом деле Трамп бессилен против Путина и не сможет остановить войну в Украине.
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