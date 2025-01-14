Не Украина: соратник Путина рассказал с какой страной РФ будет говорить об окончании войны

Россия заявила, что готова обсуждать вопросы, связанные с войной в Украине, только с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, которого цитируют российские СМИ.

Николай Патрушев (фото из открытых источников)

В своем заявлении Патрушев категорически исключил диалог с другими западными партнерами. По его словам, Кремль не хочет вести переговоры с представителями Великобритании или Европейского Союза.

Россия считает США единственным весомым собеседником по вопросам, касающимся российско-украинской войны. "Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада", — говорится в сообщении.

Должна ли участвовать в этих переговорах сама Украина, Патрушев не уточнил.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Патрушев заявил, что Украина перестанет существовать в 2025 году. Бывший директор ФСБ РФ, а ныне помощник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев заявил, что Украина может перестать существовать в 2025 году. На его заявления отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, который назвал Патрушева "сумасшедшим дедом, далеким от реальности".

Николай Патрушев заявил, что Россия не меняет свою политику по отношению к Украине и в дальнейшем продолжит начатую ею войну. Помощник Путина повторил нарративы Кремля и заявил об "исчезновении Украины".

На эти слова отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, указывающий, что вместо прекращения существования Украины более реальный сценарий – распад России.

По его словам, если Россия начнет в ближайшие годы прямую войну против НАТО, распад РФ станет еще более реальным. Однако сам Патрушев может до этого не дожить, ведь "возраст уже не тот".

