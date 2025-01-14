Не Украина: соратник Путина рассказал с какой страной РФ будет говорить об окончании войны

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Лиля Воробьева
Россия заявила, что готова обсуждать вопросы, связанные с войной в Украине, только с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, которого цитируют российские СМИ.
Николай Патрушев (фото из открытых источников)
В своем заявлении Патрушев категорически исключил диалог с другими западными партнерами. По его словам, Кремль не хочет вести переговоры с представителями Великобритании или Европейского Союза.
Россия считает США единственным весомым собеседником по вопросам, касающимся российско-украинской войны. "Переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада", — говорится в сообщении.
Должна ли участвовать в этих переговорах сама Украина, Патрушев не уточнил.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Патрушев заявил, что Украина перестанет существовать в 2025 году. Бывший директор ФСБ РФ, а ныне помощник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев заявил, что Украина может перестать существовать в 2025 году. На его заявления отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, который назвал Патрушева "сумасшедшим дедом, далеким от реальности".Николай Патрушев заявил, что Россия не меняет свою политику по отношению к Украине и в дальнейшем продолжит начатую ею войну. Помощник Путина повторил нарративы Кремля и заявил об "исчезновении Украины".
По его словам, если Россия начнет в ближайшие годы прямую войну против НАТО, распад РФ станет еще более реальным. Однако сам Патрушев может до этого не дожить, ведь "возраст уже не тот".
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