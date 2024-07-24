Не все так радужно, как хотела бы показать Москва: в ЕС объяснили, что происходит с экономикой РФ

Министры финансов восьми стран Евросоюза заявили, что Кремль распространяет недостоверную информацию о том, что российская экономика не пострадала от западных санкций. На самом деле это ложь и пропаганда, говорится в колонке, опубликованной министрами в "The Guardian".

Кремль. Фото: из открытых источников

"Если внимательнее присмотреться к сигналам, то становится понятно, что с российской экономикой не все так радужно, как хотела бы показать Москва", — пишут представители стран ЕС.

Говорится, что режим Путина постоянно хвастается высокими темпами роста экономики, но их формируют военная промышленность и государственные дотации. Это признак не стабильной, а перегретой экономики. Военные заводы работают на максимальной мощности, а дефицит рук настолько силен, что появилась информация о замене тюремных сроков принудительными работами.

Министры указывают на другие признаки проблем в экономике: рост инфляции, которую не удается сбить высокими процентными ставками; сокращение вдвое ликвидных активов Фонда национального благосостояния; эмбарго на экспорт горючего и сахара; жесткий контроль за выведением капитала.

"Для многих россиян военная экономическая политика Кремля должна вызвать чувство дежавю. Контроль за капиталом, запрет экспорта, значительные инвестиции в военную промышленность – это не новая политика, а скорее возвращение к советским приемам. То, что выглядит и ошибочно воспринимается как "толчок" к росту, на самом деле, является началом ресоветизации экономики", — говорится в статье.

Министры считают, что краткосрочный перегрев экономики, вызванный значительными инвестициями в военную промышленность и очень ограниченным доступом к технологиям, скорее всего, будет препятствовать росту производительности и приведет к стагнации частного сектора, ускорению инфляции и увеличению давления на российские домохозяйства.

Отмечается, если Путин не изменит политику, экономика России может понести значительные убытки. Но нужно время, терпение и усиление санкционного режима, особенно в стратегических секторах, таких как энергетика, финансы и технологии, говорится в статье.

"Одновременно нужно продолжать и усиливать поддержку Украины, а также поставлять больше оружия и боеприпасов. Наши страны внесли значительный вклад в поддержку Украины, как финансовую, так и военную, и будут продолжать делать это столько, сколько потребуется", — сказано в статье.

Под колонкой подписались министры финансов Швеции, Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Нидерландов и Польши.

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