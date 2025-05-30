Небензя допустил перемирие с Украиной и выставил циничные требования

Как заявил постпред России в ООН Василий Небензя, его страна в "принципиальном плане" готова рассмотреть возможность установления режима прекращения огня в Украине.

Василий Небензя

Впрочем, он буквально сразу выставил условия для того, чтобы РФ подумала над перемирием.

"В принципиальном плане мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, который в дальнейшем позволил бы выйти на устойчивое разрешение первопричин конфликта", — заявил Небензя.

В то же время, он цинично добавил, что Украина также должна совершить "ответные шаги".

Помимо этого, Небензя заявил, что на время перемирия нужно, чтобы страны Запада прекратили поставки Киеву вооружений.

Более того, представитель РФ в Совбезе ООН выставил еще одно требование. Кремль хочет, чтобы на время перемирия в Украине прекратили мобилизацию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что и Украина, и Соединенные Штаты призвали Кремль объявить режим прекращения огня на 30 дней. При этом он должен быть безусловным и быть объявлен на море, на суше и в воздухе. При этом президент США Дональд Трамп даже пригрозил Путину введение новых санкций против РФ, если Кремль отбросит идею прекращения боевых действий. Видимо именно поэтому Небензя и выдвинул заведомо неприемлемые для Украины условия, чтобы потом обвинить Киев в том, что это именно он срывает перемирие.

Также "Комментарии" рассказывали о том, что уже 2 июня в Стамбуле состоится второй раунд переговоров между Украиной и РФ. В Кремле заявили, что во время встречи стороны обсудят условия меморандума о прекращении огня.



